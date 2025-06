Mercados A.Latina: monedas cotizan dispares en medio del descenso del dólar; atentas a conversaciones comerciales

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 9 jun (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el lunes, en una sesión de cautela en los mercados, pese a una leve baja del dólar a nivel global, tras el inicio de una ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

* Altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron el lunes en Londres para tratar de desactivar una disputa comercial de alto riesgo que se amplió más allá de los aranceles y afecta también ahora a las tierras raras, amenazando con paralizar cadenas de suministro y frenar el crecimiento mundial.

* El encuentro pretende abordar los desencuentros en torno a un acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado en Ginebra, que distendió brevemente un conflicto entre las dos mayores economías del mundo. Las negociaciones podrían durar hasta dos días.

* El índice dólar descendía un marginal 0,13%, recuperándose de pérdidas mayores antes en la sesión, en un contexto de cautela por las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

* El peso mexicano subía por la tarde un 0,32%, a 19,0367 unidades por dólar, en su cuarta sesión al alza, y protagonizaba el mejor desempeño entre sus pares de la región, después de conocer que la inflación local aceleró el mes pasado por encima de la meta oficial.

* El índice general de precios al consumidor avanzó en mayo a un 4,42%, superando las expectativas del mercado, para ubicarse en su mayor nivel desde noviembre del año pasado. La inflación subyacente, por su parte, aceleró a un 4,06%, su nivel más alto en casi un año.

* Esto "debería orillar al Banco de México a reducir o pausar los recortes de la tasa de interés", dijo Banco Base en un comentario.

* Así también, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajaba hacia el cierre un 0,45%, a 57.798,58 puntos, tras dos jornadas de alzas.

* El real brasileño revirtió bajas previas y avanzó un 0,13%, a 5,5626 unidades por dólar. En el mercado bursátil brasileño, el Bovespa se alejó de sus mínimos de la sesión y retrocedió un 0,33%, a 135.655,06 unidades, según el cierre preliminar.

* Los mercados brasileños estaban atentos a medidas fiscales en el país. La noche del domingo, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que llegó a un acuerdo para "recalibrar" el decreto que aumentó el Impuesto sobre Operaciones Financiera (IOF) el mes pasado.

* El peso colombiano, en tanto, se depreció un 0,75% a 4146,99 unidades por dólar, en su cuarta sesión de pérdidas.

En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizó un 0,94% a 1635,71 puntos. * El peso chileno cedió leves ganancias de primera hora y cerró las operaciones del lunes con un retroceso del 0,33%, en 937,20/937,50 unidades por dólar, en una sesión de alta volatilidad. Asimismo, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, cerró con un leve alza del 0,06%, en 8174,92 puntos. * El peso interbancario argentino se mantuvo estable a 1186 por cada dólar, casi en el centro de una banda de flotación entre 1000 y 1400 pesos. En la plaza bursátil de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval perdió un 2,11% en el cierre provisorio. Acumuló una baja del 5,36% la semana pasada. * Las plazas argentinas mostraron cautela ante la próxima revisión de metas del Fondo Monetario Internacional, en el contexto de nulas compras de dólares del banco central y una lenta respuesta a un plan oficial para el uso de divisas no declaradas. * "El mercado no termina de reaccionar positivamente a las medidas del Gobierno tendientes a que los argentinos liberen los dólares guardados en el colchón. Y la tensión política en temas como el aumento a jubilados de 7,2% no termina de brindar calma al mercado", dijo Wise Capital. * La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,47% a 3,633/3,635 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía ya al cierre un 0,84% a 862,11 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Javier López de Lérida)