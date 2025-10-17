Mercados A.Latina-Monedas cotizan dispares en medio temores guerra comercial y expectativas tasas Fed

(.)

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 17 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes, en medio de los recelos de los inversores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque con la expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China no es sostenible, pero culpó a Pekín del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras por parte del gigante asiático.

* Sumaba al nerviosismo de los mercados globales el temor a la calidad crediticia de los bancos regionales en Estados Unidos. La exposición del sector bancario a dos recientes quiebras en el sector automotriz local reavivó la preocupación por las normas de concesión de préstamos más de dos años después de la quiebra del Silicon Valley Bank.

* También se cumplen 17 días del cierre del Gobierno de Estados Unidos.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, repuntaba un 0,24% tras días de bajas en esta semana.

* Los inversores seguían además atentos a las pistas sobre futuros recortes de tasas de la Fed en su reunión de finales de octubre y más allá. Varios responsables monetarios afirmaron que creen que el costo del crédito debería reducirse en 25 puntos básicos este mes.

* El peso mexicano se negociaba en 18,4550 por dólar, con una depreciación de un 0,10%. El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, caía un 1,15% a 61.827,39 puntos, después de dos jornadas de ganancias y tras aproximarse a su récord máximo de 63.182,59 unidades que anotó a inicios de octubre.

* El peso chileno caía un 0,81%, a 961,69/961.90 unidades por dólar, en medio del avance global de la divisa estadounidense y un retroceso en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,28% a 9086,92 puntos.

* El peso argentino interbancario caía un 1,74% a 1435 unidades por dólar. Los negocios a futuro mostraban niveles de 1560 unidades para la liquidación a fin de año.

La operatoria se da en medio de las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local.

* Operadores estimaron que el miércoles el Tesoro estadounidense compró pesos por el equivalente a unos US$160 millones, situación que descomprimió las presiones del mercado y dio señales de que su partición será implementada cuando sea necesario.

* Sería la tercera intervención directa de dicho organismo en la ronda cambiaria por un total de unos US$500 millones, estimaron analistas y operadores.

* El jueves se conoció que bancos, entre ellos JP.Morgan JPM.N, Bank of America BAC.N, Goldman Sachs GS.N y Citigroup C.N están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta US$20.000 millones en préstamos a Argentina, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.

* El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en su cuenta X que su organismo compró pesos el jueves en los mercados "Blue Chip Swap" (bursátil 'Contado con Liquidación') y al contado, al tiempo que continúa monitoreando todos los mercados.

* En la bolsa, el índice líder S&P Merval subía un 1,19%.

* El real brasileño revertía leves bajas de más temprano y sumaba un ligero 0,26% a 5,4313 por dólar; al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,52% a 142.935 puntos, en una sesión marcada por el vencimiento de opciones sobre acciones.

* El peso colombiano se apreciaba un 1,33% a 3794 unidades por dólar, su nivel más fuerte en 18 meses; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP retrocedía un 0,21% a 1894,78 puntos.

* La moneda peruana, el sol, caía un 0,10% a 3,3850/3,3910 por dólar. La bolsa de Lima, en tanto, retrocedía un 0,93% a 1010,83 unidades. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero y Juana Casasen Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá y Noé Torres en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)