Mercados A.Latina - Monedas cotizan dispares, inversores buscan despejar incertidumbre geopolítica y de la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 19 ago (Reuters) - Las monedas de la región cotizaron dispares el martes, mientras los inversores buscaban reducir las incertidumbres sobre los temas geopolíticos derivados de la guerra en Ucrania y los monetarios a la espera del simposio de la Reserva Federal.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que el mandatario ruso, Vladimir Putin, avanzara en el fin de la guerra en Ucrania, pero admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a ningún acuerdo, añadiendo que esto crearía una "situación difícil" para Putin.

* Esta semana, además, destaca el simposio de banqueros centrales realizado por la Fed en Jackson Hole, donde se espera el viernes el discurso del presidente del banco central, Jerome Powell, para proyectar los próximos movimientos de las tasas de interés.

* El miércoles, en tanto, la Fed divulgará las minutas de última reunión de política monetaria, donde sus autoridades decidieron mantener las tasas de interés en el rango del 4,25% al 4,50% donde permanece desde diciembre pasado, con dos gobernadores del organismo diciendo que querían un recorte de 25 puntos básicos.

* Los operadores han reducido sus apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed tras algunos datos de inflación, aunque la gran mayoría espera una reducción de 25 puntos básicos a mediados de septiembre.

* El peso mexicano cotizaba en 18,8144 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,21% frente al precio de referencia de LSEG del lunes. * El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC , subió un 0,37% a 58.534,63 puntos, según datos preliminares de cierre.

* "Veremos esta tónica de vaivenes a lo largo de las próximas jornadas en lo que se conforma un panorama más claro de la política monetaria de la Fed y el potencial cambio de expectativa con respecto a Banxico", dijo Invex Grupo Financiero.

* El real brasileño cedió un 1,19% a 5,50 por dólar la venta, en medio de una sensación de los inversores de un agravamiento de las tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. El referencial bursátil Bovespa, en tanto, se hundió un 2,2% a 134.294,76 puntos en su cierre preliminar, presionado por títulos bancarios y las acciones de Raízen.

* El peso chileno subió un 0,21%, a 962,80/963,10 unidades por dólar, en una sesión volátil.

En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cayó un 1,02%, a 8736,84 puntos, tras haber cerrado en la víspera en un máximo histórico.

El lunes, el Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de Chile creció un 3,1% en el segundo trimestre y que el desestacionalizado se expandió un 0,4% en el período.

El peso colombiano se debilitó un 0,40% a 4031 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, finalizó con caída de un 0,18% a 1853,52 puntos.

El peso argentino mayorista se recuperó de una caída previa y cerró con un ligero avance del 0,04% a 1292,5 por dólar, con operaciones a futuro que se ubicaron en 1496 unidades para los contratos a fines de diciembre. El Tesoro absorbió en la víspera 3,79 billones de pesos (unos US$2931,2 millones) mediante una licitación doméstica de la nueva letra "Tamar", con el objetivo de sacar liquidez entre los bancos.

El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires, en tanto, se derrumbó un 4,83% en medio de una tendencia a la baja de los ADRs argentinos cotizando en Nueva York.

La moneda peruana, el sol, cerró con una mejora del 0,42% a 3,528/3,530 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedió un 1,74% a 893,53 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Natalia Ramos y Juana Casas)