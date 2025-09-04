Mercados A.Latina: monedas cotizan mixtas antes de crucial dato empleo EEUU

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 4 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el jueves, aunque en rangos estrechos, en medio de un avance del dólar a nivel general y ante las expectativas por los datos laborales de Estados Unidos que pueden definir la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, según un informe del jueves. El miércoles, en tanto, se publicó que las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en julio y la contratación fue moderada.

* Los datos respaldan un recorte de tasas por parte de la Fed en su reunión de mediados de este mes.

* Sin embargo, todos los ojos están puestos en el dato de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto, que arrojará luces sobre la salud de la economía estadounidense y de la senda de la política monetaria.

* Los mercados esperan que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos al término de su reunión de dos días del 16 y 17 de septiembre, pero están divididos con respecto a las medidas para después de esa fecha y el dato de nóminas podría disipar dudas.

* En ese escenario, el peso mexicano cotizaba en 18,7339 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,28% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, en tanto, subió un 0,44% a 59.915,46 puntos, según datos preliminares de cierre.

* "Persiste la cautela del mercado previo a la publicación en Estados Unidos del reporte mensual de empleo de agosto, mañana viernes.

El mercado espera que la nómina no agrícola muestre la creación de solo 75.000 posiciones laborales", dijo Banco Base.

* "A pesar de que una baja creación de empleo sería consistente con un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal, el mercado teme que haya nuevas revisiones a la baja en los datos de empleo o que la publicación sea peor a lo esperado, pues confirmaría un mayor deterioro de la actividad económica de Estados Unidos, lo cual afecta también a México vía las exportaciones y las remesas", agregó.

* El real brasileño revirtió leves pérdidas y ganó un 0,13% a 5,4471 por dólar la venta, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa subió prelimimarmente un 0,89% a 141.108,34 unidades.

* El peso chileno cerró las operaciones del jueves con una caída del 0,34%, en 971,80/972,10 unidades por dólar, en medio del avance del billete verde en los mercados globales y un retroceso en los precios del cobre, el mayor envío del país.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, volvió a romper récord al cerrar con un alza del 0,97%, en un máximo histórico de 9150,89 puntos.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,47% a 3986 unidades por dólar; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP finalizó con repunte del 1,40% a 1853,79 puntos.

* El peso interbancario argentino bajó un leve 0,11% a 1363 por cada dólar, tras anotar el martes un piso histórico de 1400 unidades. Mientras, el índice accionario líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 2,91% en su cierre provisorio, en línea de los ADRs argentinos en Nueva York.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,17% a 3,524/3,526 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdió un 0,18% a 950,01 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)