Mercados a.latina-monedas cotizan mixtas atentas a conversaciones sobre guerra en ucrania y a la fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 18 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el martes, tras la vuelta de la liquidez a los mercados luego de un feriado en Estados Unidos en la jornada previa y en búsqueda de catalizadores que le den un camino a seguir.

* Las conversaciones iniciales sobre un fin de la guerra en Ucrania daban esperanzas a los inversores, que además volcaban su atención en la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y las políticas de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* El peso mexicano se apreciaba un 0,17% a 20,2520 unidades por dólar, en su sexta jornada consecutiva de ganancias. El índice S&P/BMV IPC de la bolsa, en cambio, descendía un 0,51% a 54.014,03 puntos, poco después de la apertura.

* "Prevemos que el apetito por riesgo se vea en principio soportado por las pláticas por la paz en Ucrania (...) Por otro lado, la atención iría girando hacia las futuras decisiones del Fed, pues hoy se esperan los mensajes de dos funcionarios del Instituto y mañana se publicarán las minutas de la reunión del 28-29 enero", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

* El real brasileño subía un 0,18% a 5,7027 por dólar la venta, al tiempo que el principal índice de la bolsa B3 de Sao Paulo, el Bovespa, ganaba un 0,19%, a 128.800 puntos, un día después de lograr su mejor nivel del año.

* El Tesoro brasileño anunció el martes que emitirá nuevos bonos soberanos en dólares a 10 años, con el objetivo de promover su estrategia de aumentar la liquidez en la curva de rendimiento externo del país.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,09% a 4.125 unidades por dólar, retomando operaciones tras la pausa del día anterior por el feriado estadounidense. En la bolsa, en tanto, el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,04% a 1.568,53 puntos.

* El peso chileno bajaba un 0,19%, a 948,00/948,30 unidades por dólar y un ligero retroceso en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA , caía un leve 0,11%, a 7.295,86 puntos.

* Mientras, los activos argentinos buscaban sacudirse del golpe del lunes tras el escándalo que involucra al presidente Javier Milei por la promoción de una criptomoneda.

* El peso mayorista cotizaba estable a 1.058,50 por dólar , con la intervención del banco central. El peso en la influyente ronda marginal (blue), en tanto, perdía un 1,6% a 1.255 unidades.

* El índice líder S&P Merval de la bolsa repuntaba un 1,72%, atado a la volatilidad de los ADRs argentinos en Nueva York, luego de derrumbarse un 5,58% en la víspera.

* La Justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo conocido como 'criptogate', frente a lo Milei se defendió en declaraciones televisivas.

* "No tengo nada que ocultar ni esconder (...) Yo no lo promocioné, no recomendé, (solo) lo difundí" la iniciativa de la criptomoneda para financiar proyectos de inversión. "Yo obré de buena fe (...) me comí un cachetazo (por querer ayudar)" y ahora "será la Justicia la que deba decidir", dijo el mandatario.

* La moneda peruana, el sol, se negociaba sin cambios a 3,686/3,695 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima caía un leve 0,11% a 802,07 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)