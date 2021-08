Mercados a.latina-monedas operan con ganancias por baja global del dólar tras discurso presidente fed

Por Froilan Romero SANTIAGO, 27 ago (Reuters) - Las monedas de América Latina exhibían ganancias en los primeros negocios del viernes, en medio de un retroceso global del dólar tras el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell durante la conferencia anual de la entidad y que era altamente esperado por los mercados. * En la oportunidad, Powell señaló que la aceleración de la inflación en Estados Unidos será transitoria y no entregó pistas acerca de cuando la entidad podría comenzar a reducir su programa de estímulos monetarios. * La economía de Estados Unidos sigue progresando hacia los puntos de referencia de la Fed para reducir sus programas de emergencia de la era de la pandemia, dijo su presidente, Jerome Powell, en comentarios que defendieron la opinión de que la actual alta inflación probablemente pasará y no llegaron a señalar el momento para cualquier cambio de política monetaria. * En comentarios preparados para un discurso el viernes en la conferencia de Jackson Hole, Powell dijo que el banco central seguirá siendo paciente mientras intenta ayudar a la economía a volver al pleno empleo. * El peso mexicano cotizaba en 20,2479 por dólar, con un alza de un 0,51% frente a los 20,3510 del precio de referencia de Reuters del jueves, tras recuperarse de pérdidas iniciales luego del discurso del presidente de la Fed. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,14%, a 52.363,45 puntos. * El real brasileño se apreciaba un 0,73%, a 5,2140 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa ganaba un 0,55%, a 119.374,07 unidades. * En Argentina, el peso bajaba un 0,07%, a 97,60 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 2,21%, a 73.129,77 punto, tras marcar un nivel máximo histórico de 73.177 unidades en las primeras operaciones. * Este referente líder, que cayó un 0,64% en la víspera, venía de acumular una ganancia del 7,99% en las cuatro sesiones previas. * El peso chileno subía un 0,25%, a 784,50/784,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,57%, a 4.469,21 unidades. * "Los mercados habían tenido una semana muy tensa a la espera del discurso de Powell, pero ahora están volviendo a la normalidad a no haber indicios acerca de cuando se podría producir un cambio en la política monetaria de la Fed, lo cual da un respiro a las monedas emergentes y a los mercados en general", dijo un operador. * El peso colombiano se apreciaba un 1,03% a 3.829 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP escalaba un 0,23% a 1.316,98 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganaba un 0,17%, a 4,060/4,063 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima crecía un 1,06%, a 451,81 unidades. Cotizaciones a las 1410 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.266,13 -0,72 -1,98 emergentes MSCI América Latina 2.441,39 -1,19 -0,42 Bovespa Brasil 119.772,58 0,88 0,6346 IPC México 52.284,15 -0,01 18,65 Argentina MerVal 0 0 -100,00 COLCAP Colombia 1.315,21 0,09 N/D IPSA Chile 4.453,66 0,22 -12,76 Selectivo Perú 450,38 0,74 -12,10 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2209 -0,16 -0,54 Peso Mexicano 20,2790 -1,97 -1,91 Peso chileno 785,6 -3,71 -9,53 Peso colombiano 3.826,2 1,24 -10,56 Sol peruano 4,0489 0,00 -11,08 Peso argentino 97,56 -0,90 -13,88 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)

Reuters