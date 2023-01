Mercados a.latina-monedas operan con pérdidas en medio de avance del dólar tras datos de eeuu

Por Froilan Romero SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina operaban con pérdidas el jueves, en medio de un repunte global del dólar que subía impulsado por positivos datos del empleo de Estados Unidos, un día después que se dieran a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. * Las nóminas privadas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre, lo que apunta a una demanda laboral aún fuerte a pesar de las tasas de interés más altas. * El empleo privado aumentó en 235.000 puestos de trabajo el mes pasado, mostró el jueves el informe Nacional de Empleo de ADP. Los datos de noviembre no se revisaron para mostrar 127.000 puestos agregados. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 150.000 empleos privados. * Asimismo, el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a su nivel más bajo en tres meses la semana pasada, mientras que los despidos bajaron un 43% en diciembre, lo que apunta a un mercado laboral ajustado que podría obligar a la Fed a seguir subiendo las tasas de interés. * En tanto, el billete verde escalaba alrededor de un 0,8% frente a una canasta de seis grandes monedas que forman parte del índice dólar. * El peso mexicano cotizaba en 19,3960 unidades por dólar, con un descenso del 0,17%, presionado por el avance del dólar tras la divulgación de la serie de datos económicos en Estados Unidos que podrían llevar a la Reserva Federal a mantener el tono restrictivo de su política monetaria. * Los inversores estarán pendientes de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México, que se divulgarán el jueves, a la espera de más señales sobre la política de tasas de interés de la entidad. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,31%, a 50.305,98 unidades, en medio de un desempeño dispar entre los pesos pesados del índice referencial que se sumaba a cierta cautela de los inversores en torno a los activos de riesgo. * En tanto, el real brasileño se apreciaba un 0,54%, a 5,4021 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,53%, a 105.893,11 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,20%, a 179,02 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganaba un 0,71%, a 202.472,93 unidades, mediante compras sobre sectores energéticos y financieros, ambos recomendados frente a la inflación y a la devaluación que azota a la economía nacional. * Los operadores y analistas siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal estadounidense, ya que no se descarta un nuevo aumento de tasas en la próxima reunión de fin de mes, lo que tiende a quitar liquidez sobre los mercados emergentes. * El peso chileno retrocedía un 0,62%, a 860,50/860,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,20%, a 5.081,36 puntos. * "Finalmente ayer (miércoles), las minutas de la Fed no dejaron en claro acerca de cuándo se podría poner fin al ciclo de endurecimiento monetario en Estados Unidos, por lo tanto, los mercados seguirán funcionando en torno a la incertidumbre", dijo un operador. * El peso colombiano perdía un 1,51% a 5.005,50 unidades por dólar, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 0,45% a 1.297,55 puntos. * Colombia acumuló una inflación de 13,12% en 2022, más de cuatro veces por encima de la meta anual de 3% del Banco Central, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y un robusto consumo interno, informó el jueves el Gobierno. * La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,08% a 3,832/3,835 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,41% a 566,81 puntos. Cotizaciones a las 1457 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados 974,22 1,21 1,89 emergentes MSCI América Latina 2.056,88 0,63 -1,87 Bovespa Brasil 106.132,05 0,76 -3,2830 IPC México 50.178,72 0,03 3,54 Argentina MerVal 202.240,35 0,587 0,08 COLCAP Colombia 1.301,69 0,77 1,46 IPSA Chile 5.083,42 -0,16 -3,15 Selectivo Perú 567,64 -0,27 10,79 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,3998 -2,11 -2,11 Peso Mexicano 19,3890 0,55 0,55 Peso chileno 861,2 -1,53 -1,53 Peso colombiano 4.969,27 -2,57 -2,57 Sol peruano 3,8275 -0,84 -0,84 Peso argentino 178,95 -1,24 -1,24 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Hernán Nessi y Jorge Otaola en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)

