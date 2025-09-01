Mercados A.Latina: monedas operan entre estables y al alza, atención a datos y Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 1 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban entre estables y con leves alzas el lunes, en medio de un descenso del dólar a nivel general, con los inversores atentos a datos económicos de Estados Unidos, donde un feriado reducía considerablemente la liquidez en los mercados.

* El dólar tocó mínimos de cinco semanas el lunes, tras una caída mensual del 2,2% en agosto, en medio de las apuestas a que la Reserva Federal reanudará su ciclo de relajación monetaria a mediados de este mes.

* Los inversores aguardan cifras de empleo de la mayor economía mundial esta semana, que se coronará con el dato de nóminas no agrícolas de agosto a conocerse el viernes y que darán más luces sobre el futuro de la política monetaria de la Fed.

* "La atención del mercado sigue centrada en la Reserva Federal a medida que aumenta la presión política. Sin sorpresas en los datos de inflación, la cifra más relevante para la Fed esta semana será el informe de empleo de agosto, que se publicará el viernes", dijo BBVA en Ciudad de México.

* "Si la creación de empleo continúa ralentizándose, en línea con la tendencia de julio, es probable que los mercados incorporen plenamente un recorte de tipos de 25 pb en septiembre, como insinuó Jerome Powell durante el simposio de Jackson Hole", agregó.

* El peso mexicano se negociaba en 18,6031 por dólar, con una apreciación de un 0,20% frente a los 18,6410 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes. Mientras, el principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, en tanto, descendía un 0,11% a 58.645,75 puntos.

* "A pesar de que el peso se aprecia esta mañana, es importante recordar que el peso tiende a depreciarse en septiembre, por lo que no pueden descartarse presiones al alza para el tipo de cambio", dijo Banco Base.

* "En los últimos 10 años el peso mexicano se ha depreciado en promedio 0,86% en septiembre y en los últimos 30 años (desde que inició la libre flotación del peso mexicano) la depreciación promedio en el mes es de 1,11%, perdiendo terreno frente al dólar en 63,3% de las ocasiones", agregó.

* El real brasileño cotizaba estable a 5,4299 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa sumaba un 0,15% a 141.637,26 unidades. Los mercados locales aguardan también el dato del PBI del segundo trimestre, que se conocerá el martes.

* "El peso chileno operaba estable en 965,40/965,70 unidades por dólar en una jornada de pocos negocios debido al feriado en Estados Unidos que mantenía cerrada la principal plaza para realizar arbitraje de monedas.

En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA subía un leve 0,05%, a 8904,73 puntos.

* En Colombia el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,16% a 1848,59 puntos; en tanto que el mercado cambiario permanecía inactivo por el feriado estadounidense en conmemoración del Día del Trabajo.

* El peso interbancario argentino perdía un 2,1% a 1378 unidades por dólar y los futuros se pactaban a 1540 unidades con liquidación a diciembre. En la bolsa, en tanto, el referencial S&P Merval se hundía un 2,7%, tras descender un 5,63% la semana pasada.

* "De aquí a octubre, la administración parece dispuesta a tolerar un menor nivel de actividad a cambio de reforzar el control sobre el dólar y la inflación. Luego, el rumbo de la política cambiaria y monetaria quedará condicionado por el resultado electoral", estimó Invecq Consulting.

* Mientras, la moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,14% a 3,526/3,528 unidades por dólar. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)