MERCADOS A.LATINA-Monedas operan entre estables y al alza, atentas a políticas arancelarias

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 25 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban entre estables y al alza el miércoles, en medio de la incertidumbre comercial que rodea a los ‌mercados tras una sentencia de la Corte ‌Suprema ⁠de Estados Unidos contra los aranceles, y con los inversores en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* En la víspera se reportó que la confianza de los consumidores ​estadounidenses repuntó ⁠más de ⁠lo esperado en febrero, por una mejora en la percepción de los hogares sobre el mercado laboral, según una encuesta.

* El índice ​dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, cedía un 0,03%, en una jornada de ‌alta volatilidad.

* El peso mexicano bajaba un 0,09%, a 17,181 por dólar, ​en el arranque de una sesión con pocas referencias económicas ​relevantes, en un mercado en busca de nuevas señales sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos luego de un revés judicial a los gravámenes impulsados por el presidente, Donald Trump.

* En su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche, el mandatario estadounidense calificó de "desafortunada" la sentencia de la Corte Suprema, pero argumentó que, en última instancia, tendría poco impacto en su política comercial.

* El principal índice accionario S&P/BMV ​IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, avanzaba un 0,24%, a 71.108,03 unidades, oscilando muy cerca de sus máximos históricos, con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos ⁠del cuarto trimestre que culmina esta semana.

* El real brasileño se apreciaba un 0,18%, a 5,1445 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 ‌de Sao Paulo subía un 0,26%, a 191.982,54 puntos.

* En Argentina, el peso operaba estable en 1.381 por dólar sin presiones de coberturas, lo que mantiene la cotización en niveles máximos de cuatro meses y permite al banco central (BCRA) comprar divisas en el mercado para afianzar reservas.

* El Banco Central (BCRA), que en la víspera adquirió 48 millones de dólares, acumula fondos por 2.557 millones de dólares desde que se implementó una nueva política monetaria a inicios de año.

* "La posibilidad que el tipo de cambio aumente su volatilidad y perjudique los retornos de ‌los instrumentos de pesos es acotada", estimó Neix Capital. "La volatilidad no solo no aumentó sino que disminuyó, lo cual mejoró el retorno de ⁠los instrumentos de pesos ajustados por la volatilidad del tipo de cambio".

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires subía un ‌0,15% en una plaza que se mantiene atenta a los vaivenes del contexto estadounidense.

* El peso chileno subía ⁠un 0,57%, a 856,40/856,70 por dólar, impulsado por un alza en los precios del cobre, la mayor ⁠exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 1,09%, a 11.110,04 unidades.

* Los precios del cobre subían el miércoles a máximos de dos semanas, ya que el optimismo sobre el crecimiento y la demanda dominaba el ánimo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump.

* ‌El peso colombiano operaba estable frente a la sesión anterior, en ​3.704 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 0,22% a 2.401,13 puntos.

* La moneda peruana, el sol se mantenía sin cambios en 3.3560/3.3580 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,93%, a 1.438,33 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en ‌Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado por Manuel Farías)