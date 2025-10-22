Mercados A.Latina - Monedas operan mixtas, atención en temas geopolíticos y Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 22 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el miércoles, en medio de la estabilidad global del dólar, en una nueva jornada escasa de datos económicos debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que ya entró en su vigésimo segundo día.

* Ante la falta de datos, la geopolítica se mantuvo en primer plano, con la cumbre prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, ahora en duda, y la ambigüedad también sobre una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

* La atención de los mercados e inversores también se centra en las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se darán a conocer el viernes -en prácticamente el único dato oficial en medio de la paralización del Gobierno- y en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera un recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis divisas, anotaba leves variaciones luego de tres jornadas consecutivas de alzas.

* El peso mexicano cotizaba en 18,3766 por dólar, con una ganancia de un 0,29%, a pesar de la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del Gobierno estadounidense, mientras los inversionistas asimilaban un informe de la actividad económica local de agosto.

* La actividad económica de México (IGAE) se expandió en agosto un 0,6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió un 0,9%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,51%, a 61.083,73 unidades tras tres jornadas de pérdidas, por un sólido desempeño de las acciones de la aseguradora Quálitas y de la cementera GCC después de que reportaron en la víspera sus resultados del tercer trimestre.

* El real brasileño se depreciaba un ligero 0,07%, a 5,3909 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,34%, a 144.570,77 puntos.

* En Argentina, el peso se apreciaba un tenue 0,07% a 1.489,5 por dólar, cerca del límite superior de la vigente banda de flotación de 1.491,56 unidades para la venta en la que debe intervenir el banco central (BCRA).

* El martes, la autoridad monetaria debió desprenderse de reservas por US$45,5 millones, repitiendo su participación como lo hizo en septiembre pasado.

* En tanto, el índice bursátil Merval cotizaba con alza del 0,23%, tras abrir a la baja.

* El peso chileno ganaba un 0,22%, a 950,10/950,40 por dólar.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,09%, a 9106,34 unidades.

* El peso colombiano subía un marginal 0,03% a 3888,88 unidades por dólar, tras dos días de pérdidas; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP ascendía un 0,23% a 1892,91 puntos.

* "El panorama para el peso colombiano se mantiene estable, en medio de la persistente incertidumbre sobre el desenlace de la crisis diplomática con Washington", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* El lunes, Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar al mandatario colombiano Gustavo Petro de "líder del narcotráfico".

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,12% a 3,394/3,396 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un leve 0,05% a 978,64 puntos, tras una fuerte caída en la víspera. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)