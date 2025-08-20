Mercados A.Latina - Monedas operan mixtas con la atención sobre la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 20 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el miércoles en medio de un leve descenso del dólar en los mercados globales, mientras los inversores buscan despejar la incertidumbre con respecto a la futura trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

* Más tarde en el día se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed, donde el organismo decidió mantener las tasas de interés en su nivel de 4,25% a 4,50% en el que ha permanecido desde diciembre pasado, pero que en la decisión tuvo dos votos en contra de gobernadores que preferían un recorte de 25 puntos básicos.

* Además, el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, realizará un discurso en el simposio del banco central de Jackson Hole donde los mercados estarán atentos a ver si respalda una reducción del costo del dinero en la reunión de mediados de septiembre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) para que el Departamento de Justicia la investigue por un presunto fraude hipotecario. Eso hacía caer al dólar frente a monedas pares.

* En ese contexto, el peso mexicano cotizaba en 18,7734 unidades, con una apreciación de 0,15%, luego de dos jornadas de pérdidas. En tanto, el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendía 0,19% a 58.349,91 puntos.

* "Esperamos que el documento exponga de forma más clara los argumentos de los dos miembros que votaron a favor de un recorte de 25 pb y buscaremos señales de qué tan cerca están otros de votar en el mismo sentido en la reunión del 17 de septiembre", dijo Grupo Financiero Banorte sobre las minutas de la Fed.

* El real brasileño se apreciaba 0,55% a 5,4731 por dólar, tras el fuerte descenso de la víspera.

Mientras, el referencial bursátil Bovespa cotizaba estable a 134.426, tras desplomarse el martes.

* El peso chileno bajaba un 0,25%, a 965,20/965,50 unidades por dólar, mientras que el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 1,02%, a 8736,84 puntos y se alejaba del máximo histórico que anotó al cierre del lunes.

* El peso colombiano se recuperaba un marginal 0,08% a 4027,80 unidades por dólar; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,27% a 1858,60 puntos.

* El peso interbancario argentino caía un 0,42% a 1298 unidades por dólar, manteniéndose en medio de una banda de intervención fijada en abril pasado cuando se liberó el mercado cambiario.

* "De la mano de rendimientos altos en la curva en pesos, el dólar sigue por debajo de 1300 pesos a nivel mayorista, ya que el 'carry' continúa prevaleciendo en el actual contexto financiero", dijo el economista Gustavo Ber.

* El referencial de la bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval, avanzaba un 1,22% tras derrumbarse un 4,83% en la víspera afectado por la tendencia de los ADRs en Nueva York.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,06% a 3,526/3,532 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima caía un leve 0,13% a 892,51 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Natalia Ramos)