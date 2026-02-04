MERCADOS A.LATINA-Monedas operan mixtas en medio de avance global del dólar tras dato del empleo en EEUU
Por Froilan Romero
SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el miércoles, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales y la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense tras cuatro días, pero los datos cruciales sobre el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.
* El miércoles, el procesador de nóminas ADP reportó que las contrataciones del sector privado de Estados Unidos aumentaron en 22.000 en enero, por debajo de lo previsto. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un incremento de 48.000.
* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un ligero 0,1%.
* El peso mexicano cotizaba en 17,2500 unidades, con una pérdida de un 0,12%, a medida que el dólar estadounidense avanzaba frente a una cesta de divisas de referencia. En las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1,3%.
* La atención del mercado estaba puesta en la participación de los funcionarios de la Reserva Federal Thomas Barkin y Lisa Cook en distintos actos más tarde en el día.
* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,29%, a 69.534,63 unidades, después de haber registrado en la jornada anterior su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado.
* El real brasileño se apreciaba un 0,11%, a 5,2317 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 1,05%, a 183.718,17 puntos.
* En Argentina, el peso interbancario operaba con baja del 0,28% a 1.450 por dólar y los negocios a futuro se pactaban a 1.855 por unidad para la liquidación a enero de 2027.
* "Si sigue mejorando el indicador del JP.Morgan (riesgo país), el Gobierno podría tener acceso al mercado internacional para emitir deuda, lo que ayudaría a despejar la incertidumbre acerca de los vencimientos que tiene que hacer frente en los próximos años", dijo Capital Markets Argentina.
* "Sin embargo, esta tranquilidad cambiaria se relaciona también a un faltante de liquidez en el mercado de pesos, lo que se traduce en mayores tasas de interés de los títulos en moneda local", señaló.
* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 1,1%, luego de acumular una baja del 6,47% en las anteriores cinco sesiones de negocios.
* El peso chileno escalaba un 0,34%, a 855,90/856,20 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un o,20%, a 11.628,01 puntos, cerca de su máximo histórico.
* El Banco Central chileno dijo el miércoles que sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% como esperaba el mercado o recortarla en 25 puntos básicos, pero prevaleció la primera opción para evitar volatilidad en los mercados y afectar la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.
* El peso colombiano se debilitaba un 0,11% a 3.652 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,08% a 2.434,86 puntos.
* El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% para el cierre del 2027, con lo que se ubicaría aún por encima de la meta puntual de 3% por sexto año consecutivo, al tiempo que tiene la visión de una tasa de interés de referencia mayor a la estimada por el mercado, reveló el martes su informe trimestral.
* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,357/3,358 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,18% a 1.429,54 puntos.
(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)