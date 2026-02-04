MERCADOS A.LATINA-Monedas operan mixtas en medio de avance global del dólar tras dato del empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el miércoles, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales y la incertidumbre sobre ⁠la política monetaria de la Reserva Federal de ⁠Estados Unidos ante la falta de datos generada por el cierre parcial del Gobierno.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense tras ⁠cuatro días, pero ‌los datos cruciales sobre ​el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.

* El miércoles, el procesador de nóminas ADP reportó que las contrataciones del sector privado ​de Estados Unidos aumentaron en 22.000​​​​​​​​ en enero, por debajo de lo previsto. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un incremento de ‌48​​​.000.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis ‌importantes monedas, subía alrededor de un ligero 0,1%.

* El peso mexicano ​cotizaba en 17,2500 unidades, con una pérdida de un 0,12%, a medida que el dólar estadounidense avanzaba frente a una cesta de divisas de referencia. En las dos sesiones anteriores, el peso acumuló un retorno del 1,3%.

* La atención del mercado estaba puesta en la participación de los funcionarios de la Reserva Federal Thomas Barkin y Lisa Cook en distintos actos más tarde en el día.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,29%, a 69.534,63 unidades, después de haber registrado en la jornada anterior su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado.

* El real brasileño se apreciaba un 0,11%, a 5,2317 unidades ⁠por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 1,05%, a 183.718,17 puntos.

* En Argentina, el peso interbancario operaba con baja del 0,28% ​a 1.450 por dólar y los negocios a futuro se pactaban a 1.855 por unidad para la liquidación a enero de 2027.

* "Si sigue mejorando el indicador del JP.Morgan (riesgo país), el Gobierno podría tener acceso al mercado internacional para emitir deuda, lo que ayudaría a despejar la incertidumbre acerca de los vencimientos que tiene que hacer frente en los próximos años", dijo Capital Markets Argentina.

* "Sin embargo, esta tranquilidad cambiaria se relaciona también a un faltante de liquidez en el mercado de pesos, lo que se traduce en mayores tasas de interés de los títulos en moneda local", señaló.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía ⁠un 1,1%, luego de acumular una baja del 6,47% en las anteriores cinco sesiones de negocios.

* El peso chileno escalaba un 0,34%, a 855,90/856,20 por dólar. En ​tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un o,20%, a 11.628,01 puntos, cerca de su máximo histórico.

* El Banco Central chileno dijo el miércoles que sopesó la opción tanto de mantener la tasa de interés en 4,5% como esperaba el mercado o recortarla en 25 puntos básicos, pero prevaleció la primera opción para ‍evitar volatilidad en los mercados y afectar la predictibilidad de la política monetaria, según las minutas publicadas el miércoles.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,11% a 3.652 unidades por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,08% a 2.434,86 puntos.

* El equipo técnico del Banco Central de Colombia pronosticó una inflación de 3,7% para el cierre del 2027, con lo que se ubicaría aún por encima de la meta puntual de 3% por ​sexto año consecutivo, al tiempo que tiene la visión de una tasa de interés de referencia mayor a la estimada por el mercado, reveló el martes su informe trimestral.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,357/3,358 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 0,18% a 1.429,54 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de ‍Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Juana Casas)