MERCADOS A.LATINA - Monedas operan mixtas en medio de baja global del dólar tras datos de empleo EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 16 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el martes, en medio de un retroceso global del dólar luego que se diera a conocer un esperado informe del empleo en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado y que reafirmó las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que en noviembre se crearon 64.000 empleos, superando las expectativas del mercado que esperaba la creación de sólo 50.000 nuevos empleos, de acuerdo a un sondeo realizado por Reuters entre 68 economistas.

* Por su parte, el Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en octubre se mantuvieron sin cambios en la comparativa con el mes anterior, peor de lo previsto. El dato de septiembre se revisó a la baja, desde un 0,2% a un 0,1%.

* Los inversores ahora están a la espera de la divulgación del Índice de Precios al Consumo y el índice de gastos de consumo personal de noviembre, que se publicarán esta semana, en busca de nuevas pistas sobre la política monetaria del próximo año.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,3%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,9494 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una ganancia de un 0,18%, ante un declive generalizado del dólar mientras los inversores digerían cifras de las ventas minoristas y el empleo de Estados Unidos.

* A nivel local la atención de los participantes estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,51%, a 63.937,69 puntos.

* El real brasileño se depreciaba un 0,62%, a 5,4472 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 1,24%, a 160.471,96 puntos.

* El Banco Central de Brasil dijo el martes que había llegado a la "conclusión" de que es apropiado mantener las tasas de interés durante un largo periodo para garantizar que la inflación converja hacia su objetivo, apuntando a una desaceleración del mercado laboral y de la inflación de los servicios.

* En Argentina, el peso cedía un 0,76% a 1.449,5 por dólar, luego de derrumbarse un 3,46% en la apertura, arrastrado por la ampliación de la banda de flotación divergente anunciada el lunes por el banco central (BCRA), en momentos en que el país busca consolidar sus golpeadas reservas internacionales.

* "Parece que el Gobierno priorizara la acumulación de reservas y deja de lado la desinflación", sintetizó en declaraciones periodísticas Pablo Moldovan, director de C-P Consultora.

* Entre las medidas, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual y se iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales que podría alcanzar los 17.000 millones de dólares.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 1,52% y el riesgo país se reacomodaba a la tendencia bajista con un nivel en torno a los 580 puntos básicos, dijeron operadores del mercado.

* El peso chileno operaba estable en 913,10/913,40 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,75%, a 10.224,87 puntos.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,40% a 3.845,50 unidades por dólar, completando tres sesiones de pérdidas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,04% a 2.092,42 puntos.

* La moneda peruana, el sol, operaba equilibrada a 3,370/3,372 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima subía un 1,48% a 1.085,40 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)