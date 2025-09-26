Mercados A.Latina: Monedas operan mixtas en medio de baja global del dólar tras datos en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 26 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina mostraban un desempeño dispar el viernes, en una jornada de retroceso del dólar en los mercados internacionales, tras datos estadounidenses mejores de lo esperado y que allanan el camino para que la Reserva Federal (Fed) continúe el ciclo de relajación monetaria que reanudó la semana pasada.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo previsto en agosto, manteniendo la solidez de la economía a medida que avanza el tercer trimestre, mientras la inflación sigue subiendo a un ritmo moderado.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, aumentó un 0,6% el mes pasado, tras un avance no revisado del 0,5% en julio, según informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus siglas en inglés). Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,5%.

* La entidad también reportó que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en agosto, tras ganar un 0,2% en julio, según la BEA. En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios PCE avanzó un 2,7% tras el 2,6% en julio.

* El Departamento de Comercio informó el jueves de que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó un 3,8% entre abril y junio, una tasa revisada al alza desde el 3,3% comunicado inicialmente. Los economistas encuestados por Reuters no esperaban que se revisara la tasa.

* Tras los datos, la divisa estadounidense se depreciaba alrededor de un 0,2% frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar, pero iba en camino a su quinta semana consecutiva de ganancias y cotizaba cerca de su nivel más alto desde el 1 de agosto.

* El peso mexicano se negociaba en 18,4100 unidades por dólar, con un avance del 0,31% frente a los 18,4672 del precio de referencia de LSEG del jueves, luego de que en la víspera el banco central recortó la tasa de interés clave.

* El jueves, Banxico informó de que redujo su tasa de interés clave 25 puntos básicos, como esperaba el mercado, para llevarla a un 7,5% y dijo que hacia adelante valorará más recortes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,33%, a 62.152,38 unidades, poco después de la apertura de los negocios.

El miércoles anotó un récord máximo de 62.665,94 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,38%, a 5,3442 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,12%, a 145.475,05 puntos.

* Brasil registró un déficit por cuenta corriente menor de lo esperado en agosto, pero la inversión extranjera directa siguió siendo insuficiente para compensar completamente el déficit de 12 meses como proporción del Producto Interno Bruto, mostraron el viernes datos del banco central.

* En Argentina, en medio de una fuerte fluctuación semanal de precios, el peso mayorista cotizaba con una ligera alza del 0,22%, a 1339 por cada dólar, tras alcanzar el lunes en la apertura un mínimo histórico de 1476 unidades, alejándose de la punta vendedora de la banda de flotación cambiaria del banco central (BCRA) de 1478,75 unidades para el viernes.

* Operadores y analistas coinciden en la participación del Tesoro argentino en la repesca de liquidez, sumando alrededor de unos US$700 millones al jueves con compras en torno a los 1350 pesos.

* En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subía el 1,77%, avalado por el rubro bancario, para ganar en la semana un 6,3%, que se compara con la pérdida del 4,3% en la semana anterior.

* El peso chileno retrocedía un 0,21%, a 959,70/960,00 por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedía un 0,07%, a 9033,75 unidades.

* El Banco Central chileno dijo el viernes que la única opción plausible en su reunión de política monetaria de septiembre fue mantener la tasa de interés de referencia en su nivel de 4,75%, en un contexto donde los riesgos para la inflación habían aumentado.

* El peso colombiano perdía un 0,20%, a 3917,50 unidades por dólar, mientras que en la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP subía un 0,20%, a 1879,48 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,14%, a 3,498/3,500 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima caía un 0,36%, a 982,14 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)