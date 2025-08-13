Mercados A.Latina: monedas operan mixtas en medio de expectativas de recorte de tasas de interés EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 13 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar tras la apertura del miércoles, aunque en rangos acotados, en medio de una baja global del dólar y expectativas de un pronto recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la luz de los últimos datos en la mayor economía del mundo.

* El dólar caía el miércoles a mínimos de dos semanas después de que una lectura discreta de la inflación en Estados Unidos reforzó las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed el próximo mes. Los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de extender su control sobre las instituciones del país también afectaban a la moneda.

* La divisa estadounidense retrocedía alrededor de un 0,4% frente a una cesta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.

* Ahora, los mercados valoran en más de un 96% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas el mes que viene, después de que el leve repunte de la inflación en julio mostró un impacto limitado de los aranceles estadounidenses sobre los precios al consumidor, con al menos una reducción adicional prevista para finales de año.

* Analistas dijeron que el dólar profundizó sus pérdidas luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó en una entrevista que podrían venir una serie de recortes de tasas, con grandes posibilidades de una reducción de 50 puntos básicos.

* En ese escenario, el peso mexicano cotizaba en 18,5855 unidades, con una leve ganancia de un 0,06% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* "La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar... La expectativa de que la Reserva Federal retomará su ciclo de recortes el 17 de septiembre debilita al dólar y permite la apreciación de la mayoría de las divisas", dijo Banco Base.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,16%, a 58.583,15 unidades, después de dos sesiones de ganancias que la mantienen oscilando cerca de sus máximos históricos.

* El peso chileno lideraba las alzas con un avance del 0,63%, a 950,80/951,10 unidades por dólar.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,59%, a 8636,13 puntos y se encaminaba a cerrar la jornada en un máximo histórico.

El real brasileño, en tanto, se depreciaba un 0,08%, a 5,3916 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,49%, a 137.304,21 puntos.

En Argentina, el peso bajaba un 0,19%, a 1320 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaban estables a 1500 por unidad con liquidación a fin de año.

“El BCRA busca contener al tipo de cambio del excedente de liquidez de los bancos producto del final de las Lefis, y por lo tanto debería ser transitoria”, estimó Capital Markets Argentina.

En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,43%, con los títulos de YPF subiendo un 0,72%.

En el caso YPF, donde un grupo de acreedores reclama unos US$16.100 millones por la expropiación de la empresa realizada hace más de una década, se espera que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida sobre una orden judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

El peso colombiano cedía un marginal 0,03% a 4018 unidades por dólar; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,17% a 1827,48 puntos.

La moneda peruana, el sol, se depreciaba un leve 0,06% a 3,530/3,531 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,32% a 908,91 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)