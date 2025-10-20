Mercados A.Latina: monedas operan mixtas, peso colombiano lidera pérdidas por tensión diplomática

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 20 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el lunes, en el inicio de una nueva semana escasa en datos económicos debido al prolongado cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, por lo que la atención estará centrada en la cifra de inflación que se dará a conocer al final de la semana en la primera economía del mundo.

* La agencia estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el Índice de Precios al Consumidor de septiembre el 24 de octubre, después de que la Administración Trump ordenara a parte del personal volver al trabajo para que los datos del mes pasado estén disponibles para determinar el aumento anual del costo de la vida de la Seguridad Social.

* A pesar de la falta de datos cruciales, principalmente del empleo, los mercados dan por descontado un nuevo recorte de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria programada para los días 28 y 29 de octubre.

* En tanto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hasset, dijo que es probable que el cierre del Gobierno Federal, que ya dura 20 días, termine en algún momento de esta semana.

* Las pérdidas eran lideradas por el peso colombiano, que se depreciaba un 1,04%, a 3870,00 por dólar, debido a la tensión diplomática con Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar a su homólogo Gustavo Petro como "líder del narcotráfico".

* En tanto, en la Bolsa de Colombia el índice referencial COLCAP caía un 1,15%, a 1902,08 unidades.

* El peso mexicano cotizaba en 18,3943 unidades, con una depreciación de un 0,20% frente a los 18,3570 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, en el inicio de una semana que estará marcada por la divulgación de cifras locales de inflación y la actividad económica.

* Se espera que el miércoles se den a conocer cifras de la actividad económica (IGAE) de agosto y el jueves se publique la inflación de la primera quincena de octubre.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,80%, a 61.251,99 unidades, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* El real brasileño se apreciaba un 0,55%, a 5,3783 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,87%, a 144.646,30 puntos.

* En Argentina, el peso operaba estable a 1470 unidades por dólar, en medio de una menor presión cambiaria por dolarizaciones de carteras de cara a elecciones legislativas que se realizarán el domingo, de las que recientes encuestas muestran un marcado equilibrio entre el oficialismo y la oposición.

* "Nada para temer en la semana previa a las elecciones. El stock de pesos en circulación monetaria más todos los depósitos bancarios suma US$100.000 millones. La deuda en pesos del Estado Nacional asciende a 200.000 millones (una buena parte de esta deuda es entre agencias del Estado)", explicó el analista Salvador di Stefano.

* En tanto, el índice bursátil Merval cotizaba con una mejora del 2% por compras de posiciones a modo de coberturas ante la inestabilidad cambiaria. La semana pasada el S&P Merval subió un 3,36% y en lo que va del año cae casi un 20%.

* El peso chileno escalaba un 0,74%, a 951,80/952,10 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,27%, a 9154,72 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,47% a 3,361/3,365 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba apenas un 0,06% a 1008,91 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)