Mercados A.Latina: monedas operan mixtas; plazas argentinas se desploman tras derrota electoral del oficialismo

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 8 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el lunes, mientras los mercados apuestan a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, mientras los mercados argentinos se desplomaban tras una dura derrota electoral del oficialismo.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente en agosto, mostraron datos el viernes, y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban debilitando y sellando el caso en favor de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana.

* Por ahora los operadores esperan que la Fed recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, situación que podría variar el jueves cuando se publique un informe sobre la inflación en la primera economía del mundo.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,4%.

* A nivel regional, los mercados de Argentina lideraban las pérdidas, afectados por la aplastante derrota del gobierno libertario en las elecciones legislativas de la influyente provincia de Buenos Aires, previo a los comicios nacionales de medio término.

* La bolsa de Buenos Aires perdía un 11,5% en su índice líder S&P Merval, mientras que el peso mayorista cedía un 5,14% a 1440 por cada dólar con seguimiento intervencionista del Tesoro.

* Según el recuento oficial el partido opositor peronista obtuvo el 47,3 de los votos en dicha provincia, la más importante del país, mientras que el frente de Milei alcanzó el 33,7%.

* "Estos resultados parecen aumentar la probabilidad de un escenario bajista central en el que el mercado cuestiona la posibilidad de que continúen las reformas y aumenta la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo", dijo a sus clientes Morgan Stanley en una nota.

* El peso mexicano, en tanto, cotizaba en 18,6714 unidades, con una apreciación de un 0,14%, mientras los inversionistas se preparaban para conocer el presupuesto nacional del próximo año.

* La bolsa descendía un 0,28% a 60.311,07 puntos, debido a una toma de beneficios después de que anotara el viernes nuevos niveles máximos históricos.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN retrocede a medida que el dólar continúa presionado a la baja, después de evaluar los datos del mercado laboral estadounidense y su implicación para el ciclo de flexibilización de la tasa de interés de referencia de la FED", dijo Monex Grupo Financiero.

* "Los inversionistas locales esperan conocer el Proyecto del Paquete Económico y Presupuesto para 2026, que se publicará más tarde, donde se podrá obtener mayor claridad sobre las finanzas públicas", agregó.

* En tanto, el real brasileño se depreciaba un 0,48%, a 5,4384 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,64%, a 141.722,34 puntos.

* El peso chileno bajaba un 0,34%, a 966,20/966,50 por dólar.

En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,83%, a 9133,97 unidades tras haber cerrado el viernes en un máximo histórico.

* Los precios al consumidor en Chile no registraron variación en agosto, informó el lunes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En doce meses, la inflación fue de 4%, en la parte superior del rango de tolerancia de entre 2% y 4% del Banco Central, que el martes realizará su reunión de política monetaria y donde se espera que mantenga las tasas de interés.

* El peso colombiano cotizaba en 3958 unidades por dólar, estable frente al cierre de la sesión previa y en máximos de 14 meses; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un marginal 0,04% a 1862,31 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba apenas un 0,03% a 3,5200/3,5240 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,23% a 947,69 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)