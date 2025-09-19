Mercados A.Latina: monedas retroceden ante alza global del dólar tras baja de tasas de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 19 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina retrocedían el viernes presionadas por un avance global del dólar, tras la primera baja de tasas de interés del año de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras los mercados e inversores esperan nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria de la entidad.

* La Fed recortó el miércoles 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia y abrió la puerta a una mayor relajación, pero matizó su mensaje con advertencias sobre una inflación estancada, lo que sembró dudas.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que apoyaba la decisión de recortar las tasas un cuarto de punto porcentual, y consideró que serán apropiadas bajas del mismo tamaño en cada una de las dos últimas reuniones del año.

* "Creo que el riesgo de un fuerte aumento del desempleo justifica que el comité tome alguna medida para apoyar el mercado laboral", escribió Kashkari, añadiendo que ahora también cree que hay poco riesgo de un fuerte aumento de la inflación por los aranceles.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, repuntaba alrededor de un 0,2%.

* El peso mexicano cotizaba en 18,3908 unidades, con una pérdida de un 0,21%, en un mercado también atento a los resultados de una conversación telefónica entre los líderes de Estados Unidos y de China, Donald Trump y Xi Jinping.

* "Es probable que en la sesión también se observe mayor volatilidad en los mercados financieros, debido a que es 'Triple Witching Day'", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis. "Esto también ocasiona que el dólar se fortalezca y pierda terreno el peso", agregó.

* En las últimas tres jornadas, la divisa mexicana sumaba un retroceso de un 0,6% después de haberse fortalecido el miércoles hasta 18,1930 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,21%, a 61.3452,36 unidades.

* La actividad económica de México aumentó un 0,2% interanual en agosto, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas el viernes por la agencia nacional de estadísticas, Inegi. En comparación con el mes anterior, la economía se habría expandido un 0,1%, según la agencia.

* El real brasileño se depreciaba un 0,15%, a 5,3210 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,16%, a 145.733,37 puntos.

* En Argentina, el mercado cambiario se movía con un precio equilibrado del peso mayorista a 1475 por dólar.

En tanto, el riesgo país se ubicaba en torno a los 1400 puntos básicos, el nivel máximo en un año.

La autoridad monetaria argentina viene de desprenderse de US$432 millones en los últimos dos días, retomando su rol intervencionista desde mitad de abril, cuando selló un acuerdo por US$20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitió levantar las restricciones cambiarias que regían en ese momento.

En tanto, el índice bursátil Merval se recuperaba un 0,7%, en el marco de pérdidas del 14% en el mes y del 32,6% en lo que va del año.

El peso colombiano cedía un marginal 0,05% a 3896 unidades por dólar, en su tercera sesión en rojo; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, repuntaba un 1,80% a 1856,12 puntos.

La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,09% a 3,487/3,488 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,69% a 950,62 puntos.

Los mercados chilenos permanecían cerrados el viernes debido a un feriado local.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)