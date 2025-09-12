Mercados A.Latina: Monedas retroceden en medio de avance global del dólar y a la espera de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 12 sep (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el viernes, en medio de un leve repunte del dólar en los mercados globales tras la baja que sufrió en la ronda previa, y en medio de las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Los futuros de los fondos federales indican que el mercado espera que la Fed recorte su tasa de interés referencial en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de dos días de la próxima semana.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0,4% en agosto, la mayor alza mensual en siete meses, mientras que las peticiones semanales de subsidio de desempleo alcanzaron la semana pasada su nivel más alto desde octubre de 2021, datos que reafirmaron las expectativas de una baja de tasas de esa magnitud.

* En tanto, una Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó el viernes que su Índice de Confianza del Consumidor bajó a 55,4 este mes, el menor nivel desde mayo, tras una lectura final de 58,2 en agosto. Economistas encuestados por Reuters esperaban una lectura de 58,0, con pocos cambios respecto al mes anterior.

* La divisa estadounidense subió alrededor de un 0,1% frente a una canasta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.

* El peso mexicano cotizó en 18,4483 unidades por dólar al final de los negocios, con una depreciación marginal de un 0,05% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, tras una racha de cinco jornadas de ganancias que lo llevaron en la rueda previa a tocar las 18,4370 unidades, un nivel no visto desde agosto de 2024.

* "La depreciación se debe a una corrección, luego de apreciarse durante cinco sesiones consecutivas", dijo Banco Base.

* "Por ahora el mercado sigue especulando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 25 puntos base (...) y que podría hacer un total de tres recortes de 25 puntos base cada uno, antes de que termine el año", agregó.

* El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, subió un 0,33% a un nuevo récord máximo de 61.753,72 puntos, según datos preliminares de cierre.

* Por su parte, el real brasileño se apreció un 0,69%, a 5,3537 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 0,53%, a 142.397,01 puntos.

* El Ministerio de Hacienda de Brasil recortó el jueves su previsión de crecimiento económico para 2025 del 2,5% al 2,3%, por unos resultados en el segundo trimestre inferiores a los esperados en un contexto de altos costos de endeudamiento.

* En Argentina, las presiones bajistas del peso se moderaron y la cotización en la plaza interbancaria se mantenía dentro de su banda de flotación a 1455,50 unidades por dólar, lo que implicaba una caída del 1,55% respecto al jueves y un desplome semanal del 6,15%

* "El gobierno deberá atravesar un bimestre muy complicado en el mercado del dólar", estimó C-P Consultora.

* "Sin los aportes del agro, con un mercado excesivamente dependiente de flujos financieros y un riesgo electoral creciente, el desbalance proyectado es muy significativo. Se prevé venta de reservas", añadió.

* En tanto, el índice bursátil Merval perdió un 2,5% como cierre provisorio y profundizó su derrumbe al 11,9% en la semana. En tanto, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local cayeron en promedio un 1,1% encabezados por las emisiones de mayor liquidez y cedieron el 3,1% durante los últimos cinco días.

* El peso chileno retrocedió un 0,39%, a 956,20/956,50 por dólar, pero acumuló un avance semanal del 0,7%. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió un fuerte 1,77%, a 8989,72 unidades.

* El peso colombiano finalizó con baja de un 0,08% a 3894,30, aunque en la semana acumuló una apreciación del 1,61% manteniéndose en máximos de 17 meses; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP borró alzas iniciales y terminó con retroceso de un 0,48% a 1845,61 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,37% a 3,491/3,493 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,76% a 960,10 puntos.

