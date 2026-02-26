MERCADOS A.LATINA-Monedas retroceden en medio de leve alza del dólar tras dato del empleo en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 26 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina cedían terreno el jueves, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un dato del empleo en Estados ‌Unidos mejor de lo esperado que sugirió que ‌el ⁠mercado laboral continuó estabilizándose.

* El número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada y la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en un mercado laboral estable.

* Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales aumentaron en 4.000 a una ​cifra desestacionalizada de 212.000 ⁠en la semana ⁠que finalizó el 21 de febrero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana.

* La tasa ​de desempleo bajó al 4,3% en enero desde el 4,4% de diciembre. Aunque el mercado laboral está recuperando su equilibrio, los consumidores siguen preocupados por ‌sus perspectivas de empleo.

* El índice dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis ​importantes monedas, subía alrededor de un leve 0,1%.

* Las bajas eran lideradas ​por el peso colombiano, que caía un 1,57% a 3.745 unidades por dólar, reaccionando a la intención del Gobierno de trasladar unos 6.750 millones de dólares de trabajadores administrados por fondos privados de pensiones al estatal Colpensiones; y a una encuesta que mostró que el candidato de izquierda Iván Cepeda lidera la intención de voto en la carrera a la Presidencia.

* "Las últimas encuestas que muestran al candidato de izquierda liderando la intención de voto introducen un componente adicional de depreciación. El mercado tiende a incorporar prima de riesgo ante escenarios percibidos ​como de mayor incertidumbre fiscal o regulatoria, lo que explica parte del repunte reciente", dijo Paula Chaves analista de mercados de HFM.

* En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP caía un 1,89% a 2.337,66 puntos.

* El peso mexicano cotizaba en ⁠17,1865 por dólar, con una pérdida de un 0,16%, después de cifras laborables en Estados Unidos que estuvieron por debajo de lo esperado, en un mercado atento a los comentarios que ofrecerá más tarde en ‌el día la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, quien testificará ante un comité del Senado.

* La tasa de desempleo desestacionalizada de México fue de un 2,6 por ciento en enero, dijo el jueves el instituto nacional de estadísticas. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo fue de un 2,7 por ciento en enero, según el INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,23% a 70.982,56 unidades, en un mercado con la mira puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre que culmina esta semana.

* El real brasileño se depreciaba un 0,21%, a 5,1355 unidades por dólar, ‌mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,11%, a 191.938,72 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista perdía un 0,78% a 1.410 ⁠por dólar, en línea al arribo de más liquidez que le produjo un derrumbe el miércoles del 1,32%, más un mercado de futuros con clara tendencia ‌bajista.

* Contra la reciente tranquilidad cambiaria, el banco central (BCRA) suma 36 rondas consecutivas de intervención, período en el que sumó 2.642 millones de ⁠dólares para sus reservas internacionales.

* La activa demanda que logró el flamante papel 'Bonar 2027' se corroboró con la aceptación de ⁠solo el 17,2% de las ofertas recibidas de inversores, que representaron unos 868 millones de dólares.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires apenas ganaba un 0,2% en la apertura, ante un riesgo país sostenido en la zona de los 546 puntos básicos y una preapertura de bonos con ligera tendencia bajista.

* El peso chileno retrocedía un 0,42%, a 861,00/861,30 por dólar, presionado por un retroceso en los precios del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la bolsa ‌de comercio de Santiago, el IPSA cedía un 0,46%, a 11.084,06 unidades.

* El ​cobre caía el jueves tras alcanzar un máximo de dos semanas en la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar moderaban el optimismo sobre la reactivación de la demanda de China, el principal consumidor mundial de este metal.

* La moneda peruana, el sol, subía un 0,12%, a 3.3560/3.3570 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 0,35%, a 1.436,14 puntos.

(Reporte ‌de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)