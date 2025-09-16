Mercados A.Latina - Monedas suben con inversores pendientes de la reunión Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 16 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el martes, en un contexto de debilidad del dólar en los mercados internacionales, mientras los inversores se concentraban en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* La Fed inició el martes su reunión de dos días en la que los inversores esperan abrumadoramente un recorte de tasas de 25 puntos básicos, en lo que serían una serie de reducciones del costo del crédito hacia adelante tras débiles cifras del mercado laboral.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis importantes monedas, se hundía un 0,6%. Frente al euro, en tanto, la divisa estadounidense tocó un mínimo de cuatro años.

* El real brasileño avanzaba un 0,11%, a 5,3106 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,42%, a 144.147 puntos.

* El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el martes que espera que los recortes de las tasas de interés comiencen en los próximos meses, citando unas perspectivas cambiarias más favorables en la mayor economía de América Latina.

* Además, en la misma jornada la agencia de estadísticas IBGE dijo que la tasa de desempleo de Brasil cayó por cuarta vez consecutiva en los tres meses hasta julio, al nivel más bajo desde que comenzó la serie actual de datos en 2012.

* El peso chileno subía un 0,21%, a 947,90/948,20 unidades por dólar, en medio del retroceso global del dólar, en tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,13%, a 9076,59 puntos.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,49%, a 3886,50 unidades por dólar, un nuevo máximo desde mayo del año pasado; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,21%, a 1843,17 puntos.

* El peso mayorista argentino se apreciaba un 0,27%, a 1464 por dólar, alejándose ligeramente de la punta vendedora en la banda de flotación que rige para el mercado cambiario en la zona de las 1475 unidades, con el compromiso del Banco Central (BCRA) de intervenir con divisas.

* El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 1,59%, tras un descenso del 0,64% en la víspera y una pérdida del 11,9% durante la semana previa.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,17%, a 3,484/3,485 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,59%, a 960,38 puntos.

