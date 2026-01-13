MERCADOS A.LATINA-Monedas suben, con peso mexicano en máximo desde julio 2024, tras dato inflación EEUU

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 13 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el martes, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un esperado dato de la inflación ⁠de Estados Unidos que estuvo en línea ⁠con lo esperado y aleja la posibilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, en una jornada en la que el peso mexicano cotizaba en su mejor nivel en un año y medio. * Los precios al consumidor ⁠en Estados Unidos ‌subieron en diciembre, al ​disiparse las distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en noviembre, lo que apoya las expectativas de ​que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés este mes.

* El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,3% el ‌mes pasado, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. ‌En los 12 meses a diciembre, el IPC aumentó un ​2,7%, lo mismo que en noviembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el IPC subiera un 0,3%. La BLS estimó que el IPC había crecido un 0,2% de septiembre a noviembre.

* Sin embargo, los operadores subieron sus apuestas a que la Fed podría no esperar hasta que termine en mayo el mandato de Jerome Powell antes de volver a bajar las tasas, luego de que se informara que los precios al consumidor subyacentes subieron un poco menos de lo esperado el mes pasado.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de otras seis importantes monedas, subía cerca del 0,1%.

* El peso mexicano cotizaba en 17,8480 por dólar, ⁠un nivel no visto desde julio de 2024, con una ganancia de un 0,46% frente a las 17,9300 unidades del precio de referencia de LSEG del lunes, mientras los inversionistas asimilaban el ​informe de inflación de Estados Unidos.

* En cambio, el principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,30%, a 66.546,00 unidades, tras tocar en la víspera un máximo histórico de 67.000 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,15%, a 5,3672 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,35%, a 162.582,92 puntos. * Brasil tuvo un superávit comercial de 2.900 millones de dólares con Irán el año pasado, según datos del Gobierno, lo que convierte al país en un posible candidato a nuevos aranceles estadounidenses.

* ⁠Donald Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a una tasa arancelaria del 25% en todo el comercio ​con Estados Unidos, mientras Washington responde a la agitación política en la república islámica, que sufre las mayores protestas antigubernamentales en años.

* En Argentina, el peso en el segmento interbancario operaba estable a 1.468,5 unidades por dólar, ante un impasse inversor, luego de que el país cumpliera obligaciones de deuda, en una jornada donde se anunciará el dato inflacionario de diciembre.

* "La ‍mayor cautela del norte (EEUU) condiciona a los activos domésticos, y así es que por el momento no logran aprovechar el 'efecto reinversión' del pago de los bonos del viernes", dijo el economista Gustavo Ber.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires caía 0,5% tras los primeros negocios.

* El peso chileno subía un 0,26%, a 882,90/883,20 por dólar y se mantenía en máximos de dos años. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,8% y alcanzaba un nuevo máximo histórico ​de 11.158,36 unidades.

* El peso colombiano ganaba un 1,0% a 3.681,20 unidades por dólar y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP perdía 0,04% a 2.212,56 puntos.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un 0,09% a 3,356/3,359 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,52% a 1.284,66 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis ‍Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)