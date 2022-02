Mercados a.latina-monedas suben en jornada de pocos negocios por feriado en eeuu

Por Froilan Romero SANTIAGO, 21 feb (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina exhibían ganancias el lunes, en medio de un ligero alivio en la tensión entre Rusia y Ucrania que devolvía a los inversores el apetito por activos de riesgo, en una sesión con pocos negocios debido a un feriado que mantenía cerrado a los mercados estadounidense. * El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que el mandatario estadounidense, Joe Biden, y su par ruso, Vladimir Putin, acordaron en principio sostener una cumbre sobre Ucrania, aunque el Kremlin dijo que no había planes inmediatos para una reunión. * En tanto, los mercados de Estados Unidos permanecían cerrados el lunes debido a un feriado por la conmemoración del "Día de los Presidentes". * Las ganancias eran lideradas por el real brasileño, que se apreciaba un 0,81%, a 5,0974 por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,43%, a 113.366,85 unidades. * El peso mexicano cotizaba en 20,2839 por dólar, con una ligera alza del 0,03% frente a los 20,2731 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes, mientras los inversionistas asimilaban las noticias sobre la posible cumbre entre Biden y Putin. * Pese al movimiento, analistas de Grupo Financiero Ve por Más aseguraron que "es altamente probable que prevalezca cierta aversión al riesgo derivado de las tensiones en Ucrania, después de que Rusia pusiera en duda la realización de la reunión entre Biden y Putin". * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,11%, a 52.221,63 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,29%, a 107,10 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,33%, a 89.743,33 unidades, a la espera de un pronto acuerdo del país sudamericano con el Fondo Monetario Internacional (FMI). * "El acuerdo (con el FMI) no cambiará radicalmente la situación del mercado, donde Argentina necesita reformas que están muy lejos de tratarse en este acuerdo light", estimó Roberto Geretto de Fundcorp. * El peso chileno bajaba un 0,28%, a 799,40/799,70 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, caía un 0,44%, a 4.529,23 puntos. * En Colombia, el peso no se negociaba el lunes por el feriado nacional en Estados Unidos, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, perdía un 0,17% a 1.941,41 puntos. * La moneda peruana, el sol, cedía un 0,13%, a 3,730/3,755 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subía 0,15%, a 622,46 puntos.. Cotizaciones a las 1442 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.231,77 -0,9 -0,14 emergentes MSCI América Latina 2.376,51 -0,07 13,48 Bovespa Brasil 113.323,69 0,39 8,1101 IPC México 0 0 -100,00 Argentina MerVal 89.750,65 0,344 196,11 COLCAP Colombia 1.492,12 -0,12 5,45 IPSA Chile 4.533,75 -0,34 -11,19 Selectivo Perú 621,56 0 21,32 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,0980 4,03 9,27 Peso Mexicano 20,2760 1,76 1,07 Peso chileno 797,8 0,32 6,83 Peso colombiano 3.928,01 0,47 +3,55 Sol peruano 3,7292 2,86 +6,44 Peso argentino 107,06 -1,94 -4,11 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)