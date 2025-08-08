Mercados A.Latina: monedas suben pese a avance del dólar, atención en tasas Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 8 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el viernes, pese a un avance del dólar en los mercados externos, en medio de apuestas por recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras datos económicos débiles y nominaciones al banco central por parte del presidente Donald Trump.

* El dólar avanzaba el viernes, pero se dirige a una pérdida semanal tras datos del sector laboral, del inmobiliario y servicios que apuntan a una desaceleración de la mayor economía del mundo, lo que hizo recalibrar las apuestas sobre recortes en la tasa por parte de la Fed en septiembre y más adelante.

* Autoridades del banco central se manifestaron esta semana a favor de reducciones del costo del crédito en septiembre, a la espera también de los datos inflacionarios debido a los aranceles impuestos a los socios comerciales de Estados Unidos.

* Además, Trump dijo el jueves que nominará al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar los últimos meses de un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed que dejará Adriana Kugler.

* En la víspera también, Bloomberg News reportó que el gobernador de la Fed Christopher Waller, quien votó a favor de un recorte de tasas en la última reunión del organismo, se perfila como uno de los principales candidatos para ser el próximo presidente del banco central cuando el mandato de Jerome Powell finalice en mayo.

* El peso mexicano subía un 0,29%, a 18,5509 unidades por dólar, en su cuarta sesión seguida de alzas, con los inversores aún evaluando la decisión en la víspera del banco central de moderar la magnitud de sus recortes a la tasa de interés referencial. La moneda local perfilaba un avance semanal.

* Mientras, el índice bursátil S&P/BMV IPC revertía pérdidas de poco después de la apertura y avanzaba un ligero 0,04%, a 58.284,86 puntos, con lo que se encaminaba a una ganancia semanal de más del 2%, en su mejor desempeño desde mediados de mayo.

* El real brasileño cotizaba casi estable 5,4271 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa cedía un 0,24% a 136.193 puntos.

* El peso chileno subía un 0,45%, a 965,20/965,50 unidades por dólar, en medio de un avance global del billete verde que era contrarrestado por un alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,81%, a 8427,67 puntos, cerca de sus máximos históricos.

* Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,9% en julio, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 12 meses, la inflación avanzó un 4,3%, por sobre el rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

* "Este registro de inflación subyacente constituye una nueva sorpresa al alza que debería llevar a que el mercado postergue el próximo recorte de la TPM hacia diciembre o incluso enero 2026", dijo Scotiabank en un reporte.

* "Asimismo, esperamos que el reciente apetito por CLP plasmado en efectos muy acotados e incluso marginales en el tipo de cambio luego del anuncio de acumulación de reservas internacionales se intensifique a través de aumentos importantes en la posición NDF de extranjeros", agregó.

* El peso colombiano se fortalecía un 0,42% a 4029 unidades por dólar, retomando operaciones tras el feriado del jueves y en su sexta sesión al alza; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,05% a 1783,84 puntos.

* El peso interbancario argentino caía un 0,64% a 1335 por dólar, manteniendo niveles medios de la banda de intervención fijada en abril pasado, mientras que a futuro mostraba valores de 1505 unidades para diciembre.

* "Vemos esta presión al alza en tasas cortas asociadas a los mayores requerimientos de encajes del banco central (BCRA) para agosto, que implican una menor liquidez en el sistema. Este fenómeno de suba de tasas, creemos, es lo que subyace a la baja del dólar en estas últimas ruedas", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

* Mientras, el referencial de la bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval retrocedía un 1,19%. Las acciones de la petrolera estatal YPF caían un 1,36% luego de la presentación de sus resultados al segundo trimestre, que mostró una baja interanual del 6% en sus ingresos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un leve 0,08% a 3,531/3,538 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,36% a 900,65 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago; Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México; Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado en español por Natalia Ramos)