Mercados A.Latina: monedas suben pese a repunte del dólar tras caer temprano a mínimo de varias semanas

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 9 sep (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el martes, en medio de un repunte global del dólar, mientras los mercados aguardan nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal.

* El billete verde repuntó frente a una canasta de seis importantes monedas, luego de haber caído más temprano a su menor nivel desde finales de julio por las expectativas de que la Fed reanude la relajación monetaria la próxima semana.

* La economía de Estados Unidos probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente, dijo el Gobierno el martes, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya estaba estancado antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump.

* Ahora, la atención de los mercados e inversores se centra en la publicación el miércoles de los datos sobre la inflación de los precios a la producción en Estados Unidos, seguidos el jueves por la inflación de los precios al consumo, que servirán para calibrar el impacto de los aranceles en los precios de la mayor economía del mundo.

* Las expectativas de los operadores de una flexibilización más agresiva de la Fed están aumentando gradualmente.

Los mercados monetarios han descontado plenamente un recorte de 25 puntos básicos, y la probabilidad de una reducción más grande de 50 puntos básicos también ha aumentado, hasta casi el 12%, según la herramienta FedWatch de CME.

* El peso mexicano cotizaba en 18,258 unidades por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,6%.

* La bolsa, en cambio, subió un 0,05% a un cierre récord de 60.679,53 puntos, después de haber subido durante la jornada a un máximo histórico de 60.820,86 unidades.

* El Gobierno de México enviará al Congreso una iniciativa de reforma con la que pretende corregir desbalances comerciales en algunos sectores claves como el automotriz y el manufacturero, que incluye 1400 fracciones arancelarias y busca agregar unos US$3760 millones a las arcas del Estado.

* México espera que su déficit presupuestario se reduzca ligeramente en 2026 al 4,10%, ya que se prevé un aumento del crecimiento del PBI, dijo la Secretaría de Hacienda durante la presentación del presupuesto del Gobierno.

* "El Paquete Económico 2026 se perfila como un ejercicio de continuidad en un contexto de bajo crecimiento y presiones fiscales crecientes", dijo la Casa de Bolsa Valmex.

"Para los mercados, el ancla fiscal será clave en la percepción de riesgo, influyendo sobre tasas, deuda y tipo de cambio, en un año de transición donde el reto será equilibrar prioridades sociales con inversión productiva y credibilidad macroeconómica", agregó.

* En cambio, el real brasileño se depreció un 0,34%, a 5,4361 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un leve 0,05%, a 141.717,58 puntos.

* En Argentina, el peso bajó un 0,53%, a 1416,5 unidades por dólar, tras haber tocado un mínimo histórico de 1450 unidades en la apertura del lunes, cuando los mercados se desplomaron tras la aplastante victoria de la oposición en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

* "Los mercados esperaban una pérdida del oficialismo (en las elecciones), pero no tan grande como ocurrió.

Lo bueno es que, por el momento, el dólar no fue a testear esa banda superior en la que también tendría que vender divisas el Banco Central (BCRA), comentó el economista Santiago Bulat.

La Bolsa de Buenos Aires mostró un índice accionario S&P Merval con descenso del 0,26% a su cierre provisorio, luego de absorber ganancia intradiaria contra un derrumbe del 13,25% el lunes al ritmo de los ADRs en Nueva York por la desconfianza de inversores institucionales.

El cimbronazo en los mercados, producto de la derrota electoral del Gobierno, hizo que el riesgo país se disparara por sobre la línea de los 1100 puntos básicos, lo más alto desde mitad de octubre.

El peso chileno ganó un 0,13%, a 967,20/967,20 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajó un 1,15%, a 8984,97 puntos y se alejó de su máximo histórico que anotó al cierre del viernes.

El peso colombiano terminó con ganancia del 0,43% a 3921,60 unidades por dólar, su nivel más fuerte desde mayo del año pasado y su cuarta sesión de apreciación, debido a las expectativas de próximas entradas de flujos desde el exterior provenientes de operaciones de manejo de deuda en la que está inmerso el Gobierno, que incluyen emisiones y recompra de bonos.

El Gobierno colombiano informó el lunes que se prepara para emitir bonos en euros con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, así como una opción de recompra de un bono global con vencimiento en 2026, también en euros.

En la bolsa de Colombia, el índice accionario MSCI COLCAP bajó un 0,17%, a 1867,99 puntos.

La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,37% a 3,4960/3,4980 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima caía un 1,44% a 938,44 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)