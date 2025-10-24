Mercados A.Latina - Monedas suben tras dato IPC de EEUU que ratifica recorte de tasas de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 24 oct (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban ganancias el viernes, en medio de un ligero retroceso global del dólar tras un esperado dato de la inflación de Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado y ratificó las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron algo menos de lo esperado en septiembre, lo que mantiene a la Reserva Federal en vías de volver a recortar las tasas de interés la próxima semana.

* El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el mes pasado, tras aumentar un 0,4% en agosto, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPC avanzó un 3,0% tras el alza de un 2,9% registrada en agosto.

* Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el indicador creciera un 0,4% mensual y un 3,1% interanual.

* Tras el dato de inflación los operadores elevaron sus apuestas a que la Fed aplicará dos recortes más de las tasas de interés de un cuarto de punto este año, el primero de ellos la próxima semana.

* El peso mexicano cotizaba en 18,3757 unidades, con un avance de un 0,10% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, ante un retroceso global del dólar.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,14%, a 61.424,26 unidades, en un mercado con la mirada puesta en la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

* El real brasileño se apreciaba un leve 0,07%, a 5,3810 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,38%, a 146.343,76 puntos.

* El déficit por cuenta corriente de Brasil alcanzó los 9770 millones de dólares en septiembre, por encima de los 7750 millones previstos por economistas en un sondeo de Reuters, mostraron el viernes datos del banco central.

* En Argentina, el peso subía un leve 0,13% a 1485 por dólar, luego de renovar en los primeros negocios su piso récord de 1492,5 unidades.

El techo de la banda de flotación vigente para este viernes se ubica en 1492,55 pesos por dólar.

El analista Salvador Vitelli estimó que el Banco Central (BCRA) "actualmente estaría vendido en unos 6900 millones de dólares aproximadamente" mediante el circuito de futuros, para frenar la devaluación de la moneda.

En tanto, el índice bursátil Merval subía un 1,6%, en un mercado tenso y expectante de negocios a la espera del resultado de los comicios legislativos que se celebrarán el domingo y que marcarán el nivel de apoyo a la actual gestión del libertario Javier Milei.

La elección de medio término, donde el oficialismo buscará incrementar su participación en el Congreso para llevar adelante sus ortodoxos y duros cambios en la economía, es considerada clave para el futuro de la actual política económica.

El peso chileno subía un ligero 0,08%, a 943,00/943,30 por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,97%, a 9238,55 unidades.

El peso colombiano se apreciaba un 0,46% a 3864 unidades por dólar, en su segundo día de ganancias; al tiempo que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,11% a 1927,17 puntos.

La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,18% a 3,380/3,385 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,10% a 987,14 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)