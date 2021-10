Mercados a.latina-monedas suben tras revertir pérdidas por toma de ganancias

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 12 oct (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron al alza el martes, luego de que algunas de ellas revirtieron pérdidas iniciales por toma de ganancias, a pesar de un avance global del dólar y una aversión a los activos de riesgo, mientras que las bolsas de valores mantuvieron un comportamiento mixto. * El dólar subió el martes a un máximo de un año por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie una reducción de su programa de compra de bonos el mes que viene, y porque la preocupación por el alza de los precios de la energía hizo que los inversores buscaran un refugio. * Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años alcanzaron su nivel más alto en más de 18 meses, ya que los inversores vendieron deuda estadounidense, al considerar que el aumento de los precios de la energía avivarían la inflación y aumentaría la presión para que la Fed tome medidas. * "El foco de atención ahora mismo son los tasas del Tesoro", dijo Joseph Trevisani, analista senior de FXStreet.com. "Los mercados de crédito prevén que el 'taper' (reducción de la compra de bonos) comience en noviembre". * Los inversores seguirán de cerca los datos del índice de precios al consumo de Estados Unidos del miércoles, junto a las minutas de la última reunión de la Fed, y los datos de las ventas minoristas del viernes en busca de más pistas sobre cuándo el banco central comenzará a reducir su estímulo. * El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, subió a 94,563, su máximo desde finales de septiembre de 2020. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,7566 por dólar, con una apreciación del 0,47% frente a los 20,8550 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes y tras tocar más temprano su peor nivel en casi siete meses. * "A los operadores les preocupa que la subida de los precios sea más persistente de lo esperado inicialmente por los bancos centrales, lo que puede obligarles a retirar sus estímulos monetarios antes de lo previsto", dijeron analistas de CI Banco. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 0,37%, a 51.835,88 puntos, y anotó su tercer avance consecutivo, con un mercado atento a los resultados de empresas al tercer trimestre. * "El foco de atención está no tanto en las cuentas del trimestre, sino en el impacto que están registrando las compañías por los cuellos de botella en las cadenas de suministro y por la gran subida de la energía", dijeron analistas de CI Banco. * El real brasileño se apreció un marginal 0,08% a 5,5320 unidades por dólar en operaciones offshore, ya que los mercados locales estuvieron cerrados debido a un feriado. * En Argentina, el peso bajó un 0,15% a 99,09/99,10 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 0,48%, a 77.927,87 puntos. * Analistas observan la campaña electoral de medio término, agendada para el 14 de noviembre, en momentos de tensiones políticas y económicas que condicionan al Gobierno, gran perdedor en las elecciones primarias de septiembre. * El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, se reunirá más tarde en Washington con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la renegociación del programa de deuda por unos 45.000 millones de dólares firmado en 2018. * El peso chileno revirtió fuertes pérdidas y cerró con un avance de un 0,2%, a 819,80/820,10 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, pasó a terreno negativo y cayó un 1,03%, a 4,103,12 unidades. * El peso colombiano dejó atrás una caída inicial y cerró la sesión con un avance de un 1,21% a 3.721,50 unidades por dólar, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP perdió un 1,41% a 1.386,45 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,83%, a 4,036/4,039 unidades por dólar, tras una alta oferta de dólares en el mercado offshore, según operadores consultados por Reuters. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima creció un 0,48%, a 514,23 puntos. Cotizaciones a las 2039 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.265,65 0,68 -2,02 emergentes MSCI América Latina 2.218,79 -0,23 -9,5 Bovespa Brasil 112.180,48 N/D -5,7443 IPC México 51.835,88 0,37 17,63 Argentina MerVal 77.927,87 0,483 157,10 COLCAP Colombia 1.386,45 -1,41 N/D IPSA Chile 4.103,12 -1,03 -19,63 Selectivo Perú 514,24 0,48 0,37 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5325 -1,62 -6,12 Peso Mexicano 20,7638 -0,58 -4,18 Peso chileno 821,5 -1,54 -13,66 Peso colombiano 3.719,03 2,32 -7,92 Sol peruano 4,0208 2,45 -10,57 Peso argentino 99,09 -0,36 -15,20 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Noé Torres en Ciudad de México y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías)