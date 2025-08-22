Mercados A.Latina: monedas y bolsas avanzan luego de que Powell abre la puerta a recorte tasas Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 22 ago (Reuters) - Los principales mercados de América Latina subieron el viernes, después del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el que abrió la puerta a un recorte de tasas del banco central en septiembre.

* En sus comentarios en el simposio de Jackson Hole, Powell apuntó a la posible baja de tasas en la reunión de mediados de septiembre, pero no llegó a comprometerse, al moverse por una delgada línea reconociendo crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también que persisten los riesgos de una mayor inflación.

* "La estabilidad de la tasa de desempleo y de otras medidas del mercado laboral nos permite proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura monetaria. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un ajuste", dijo Powell.

* Tras los comentarios, los operadores aumentaron las apuestas sobre un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed el próximo mes. Ahora valoran una probabilidad de casi el 90% a una rebaja, frente al 75% previo a las declaraciones de Powell.

* El peso mexicano se apreció un 0,76% a 18,5859 unidades por dólar. El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC ganó un 0,88% a 59.178,27 puntos, según datos preliminares de cierre.

* "El día de hoy, el peso mexicano recibe un impulso moderado gracias a una combinación de inflación benigna y crecimiento estable, aunque contenido", dijo Eduardo Ramos, analista de VT Markets.

* "Este escenario mantiene a Banxico en modo de 'ajuste fino', con recortes graduales y tasas reales aún atractivas, favoreciendo el 'carry trade'. Paralelamente, el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole reforzó la expectativa de recortes en la Fed hacia septiembre, lo que presiona a la baja al dólar".

* La inflación general en México avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que el Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre por debajo de lo que se había calculado inicialmente.

* El real brasileño avanzó un 0,99% a 5,4227 unidades por dólar la venta, para recortar las pérdidas acumuladas en la semana a un 0,43%.

El referencial bursátil Bovespa se disparó un 2,41%, a 137.751,73 puntos, según el cierre preliminar.

* El peso chileno cerró la sesión con un avance del 1,24%, en 958,60/958,90 por dólar, aprovechando el retroceso del billete verde en los mercados externos tras el discurso de Powell, y acumuló un alza de un 0,57% durante la semana.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 1,49% hasta un máximo histórico de 8854,61 puntos.

* El peso colombiano cerró con alza de un 0,45% a 4013 unidades por dólar, aunque en la semana acumuló una apreciación marginal del 0,05%. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP subió un 0,33% en la sesión a 1858,5 puntos.

* "Con el tema de la Fed como 'driver', los anuncios en materia monetaria seguirán marcando la pauta del mercado y la tasa de cambio podría mantener la lateralización reciente a falta de catalizadores contundentes que marquen su tendencia de corto plazo", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* El peso interbancario argentino marchó contra la tendencia de sus pares de la región y cayó un 0,45% a 1321 unidades por dólar. El referencial de la Bolsa de Buenos Aires, S&P Merval, en tanto, redujo fuertes alzas previas y sumó un 0,14% en el cierre provisorio.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,54% a 3,517/3,520 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima escaló un 1,35% a 906,87 puntos.