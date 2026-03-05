Mercados a.latina-monedas y bolsas caen ante aversión al riesgo

( )

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 5 mar (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de América Latina caían el jueves por la aversión al riesgo y el temor a que la guerra entre Estados Unidos ‌e Israel contra Irán se mantenga por ‌un período ⁠prolongado y afecte la marcha de la economía mundial e impulse la inflación.

* La campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su sexto día el jueves con lo que los residentes describieron como un bombardeo aún más intenso, mientras que Irán ​prometió tomar represalias ⁠en cualquier lugar ⁠por el ataque estadounidense a un barco a miles de kilómetros de la zona de combate.

* Más petroleros fueron atacados el jueves ​en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, y drones iraníes entraron en ‌Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.

* Ante ​la búsqueda por los activos seguros, el dólar avanzaba un ​0,3%, medido por el índice que sigue al billete verde frente a una canasta de seis monedas.

* El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo el jueves que una inflación aún alta y la reciente solidez de las cifras de empleo podrían cambiar la perspectiva de riesgo de la entidad cuando el conflicto de Estados Unidos con Irán podría impulsar aún más los precios al consumidor clave.

* Los operadores han retrasado sus perspectivas de recortes de ​tasas de la Fed ante el temor de que una extensión del conflicto con Irán genere un aumento de la inflación.

* El número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo se mantuvo ⁠sin cambios la semana pasada, mientras que los despidos se redujeron de forma drástica en febrero, en consonancia con la estabilidad del mercado laboral.

* El peso mexicano bajaba un 0,55%, a ‌17,6522 unidades por dólar, al tiempo que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdía un 1,3%, a 69.512,76 puntos.

* "La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense (...), ante señales de que la guerra en Irán podría continuar, lo que genera aversión al riesgo, presiona al alza los precios de energéticos en el mercado de materias primas y eleva las expectativas de inflación a nivel global", dijo Banco Base en un reporte.

* El real brasileño cedía un 0,42%, a 5,2536 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa caía un 1,52%, a ‌182.557 unidades.

* El peso chileno cedía un 1,7%, a 909,60/909,90 unidades por dólar, ante el avance global del billete verde y la baja en los ⁠precios del cobre, la mayor exportación del país. El referencial de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, en tanto, perdía un ‌1,38%, a 10.352,35 puntos.

* "El IPSA de Chile ha estado retrocediendo... desde máximos históricos alrededor de los 11.700 puntos desde finales ⁠de enero de este año y se aproxima a completar siete semanas consecutivas cerrando en negativo. Sin ⁠embargo, el IPSA encuentra algo de soporte alrededor de los 10.000 puntos, por ser ese un nivel psicológico de número entero", dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,43%, a 3.763 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,02%, a 2.170,13 puntos.

* El peso mayorista cedía ligero un 0,04%, a 1.403 por dólar , en un circuito con una activa ‌intervención del banco central (BCRA) que en el transcurso del 2026 acumula ​compras por 2.841 millones de dólares a favor de sus reservas internacionales.

* Mientras, el índice accionario S&P Merval cotizaba estable, tras hundirse un 8,26% en las anteriores seis sesiones.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,35%, a 3,4160/3,4250 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 1,68%, a 1.397,77 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de ‌Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por)