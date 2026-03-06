Por Manuel Farías

SANTIAGO, 6 mar (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de América Latina continuaban su senda de bajas el viernes, culminando una semana en que han enfrentado fuertes descensos, en medio de la aversión ‌al riesgo global por la guerra en ‌Irán ⁠y su extensión.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el viernes la "rendición incondicional" de Irán, lo que supone una escalada dramática de sus demandas una semana después del inicio de la guerra que lanzó junto con Israel.

* El conflicto amenaza ​con complicar el ⁠crecimiento mundial y avivar ⁠una inflación que se estimaba mayormente controlada.

* Sin embargo, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo que el aumento de los ​precios de la gasolina tras el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán puede suponer un shock para los consumidores, ‌pero es poco probable que la subida global de los precios del petróleo provoque una ​inflación persistente o justifique un cambio en la política monetaria.

* Mientras, ​la economía de Estados Unidos perdió inesperadamente puestos de trabajo en febrero, lo que si bien llevó a los operadores a aumentar sus apuestas por un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en junio, también ensombreció el panorama.

* La pérdidas de puestos de trabajo se dieron en medio de una huelga de los trabajadores sanitarios y las duras condiciones meteorológicas invernales, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%.

* En ese escenario, el peso mexicano bajaba un 0,8%, ​a 17,868 unidades por dólar, acumulando un deterioro semanal cercano al 4%, apuntando a su peor desempeño desde junio de 2024.

* "La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo global, pues no ⁠hay señales de que la guerra en Irán pueda terminar pronto", dijo Banco Base en un reporte.

* Mientras, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ‌perdía un 0,9%, a 67.760,94 puntos.

* El real brasileño cedía un 0,6% a 5,2974 unidades por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa retrocedía un 0,72% a 179.171 puntos.

* El peso chileno retrocedía un 1,2%, a 924,70/925,00 unidades por dólar, en medio del avance global del billete verde y el descenso en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedía un 1,44% y marcaba 10.149,61 puntos.

* Los precios al consumidor en Chile no presentaron variación en febrero, mientras la inflación anualizada tocó su nivel más bajo en más de seis años, según datos ‌del viernes del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En 12 meses, la inflación se ubicó en un 2,4%, en la parte baja del rango de tolerancia del ⁠Banco Central de entre 2% y 4%, y su mínimo desde septiembre de 2019.

* El peso colombiano se debilitaba un 0,58% a 3.797 unidades ‌por dólar, en su segunda sesión de pérdidas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedía un ⁠0,51% a 2.171,28 puntos.

* Los mercados tomaban posiciones de cautela antes de la jornada electoral del domingo, ⁠en la que los colombianos irán a las urnas para definir tres candidatos presidenciales y elegir un nuevo Congreso, en unas elecciones que determinarán la capacidad del próximo mandatario para impulsar leyes y cumplir su programa de gobierno.

* El peso interbancario argentino se depreciaba un 0,43% a 1.415 unidades por dólar. El banco central (BCRA) tomó el jueves del mercado 124 millones de dólares, con lo que acumula compras netas por 2.965 millones en el año.

* Sin embargo, el ‌índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,62% ante ​reacomodamientos de carteras luego de acumular siete sesiones en terreno negativo.

* "El escenario actual presenta una elevada volatilidad internacional producto de factores geopolíticos, tecnológicos y macroeconómicos de países desarrollados", dijo el Grupo SBS.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,95% a 3,4650/3,4830 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima caía un 0,71% a 1.367,68 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional ‌de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por)