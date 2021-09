Mercados a.latina-monedas y bolsas cierran con pérdidas en medio de temores a evergrande

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 24 sep (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron con pérdidas el viernes, en medio de un alza global del dólar y un resurgimiento de los temores por un posible incumplimiento de pagos por parte del gigante inmobiliario chino Evergrande que mantiene en vilo a los mercados. * La empresa Evergrande ha dejado a los inversores mundiales con la duda de si realizará un crucial pago de intereses, lo que aumenta el temor a que Pekín deje que los tenedores de bonos extranjeros asuman grandes pérdidas a medida que se agrava la crisis de liquidez de la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. * El banco central de China volvió a inyectar efectivo en el sistema bancario el viernes, lo que se considera una señal de apoyo a los mercados. Pero las autoridades han guardado silencio sobre la situación de Evergrande y los medios de comunicación estatales chinos no han ofrecido ninguna pista sobre un paquete de rescate. * Asimismo, el índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas principales, repuntó alrededor de un 0,2%, tras haber anotado su mayor caída en casi un mes durante las primeras operaciones de la jornada. * El real brasileño lideró las pérdidas y se depreció un 0,66%, a 5,3444 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 0,68%, a 113.285 unidades, en medio de una caída de la confianza del consumidor. * La confianza del consumidor en Brasil registró un mínimo de cinco meses en septiembre, debido a que una mayor inflación, potenciales problemas en los suministros de electricidad y la incertidumbre política contribuyeron al pesimismo. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,0609 por dólar, con una pérdida de un 0,09% frente a los 20,0431 del precio de referencia de Reuters del jueves y se encaminaba a registrar su segunda caída semanal consecutiva, mientras temores sobre un incumplimiento de la deuda de Evergrande provocaban la venta de activos de riesgo. * "La evolución de los precios esta mañana es más diversa, ya que los inversores tratan de calibrar la incertidumbre persistente en torno a la situación de Evergrande, y se espera además un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell", dijo Monex Europe en un reporte. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, perdió un 0,7%, a 51.105,71 puntos. * En Argentina, el peso bajó un 0,05%, a 98,58/98,59 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó un 0,75%, a 74.180,02 puntos, tras anotar un nivel récord histórico de 83.923,24 puntos a mediados de mes. * "Hay muchos frentes abiertos y eso quita interés en los activos, no solo de Argentina sino en los mercados emergentes en general", afirmó un analista bancario. * "En lo local, el tema político juega fuerte, incluso sin alcanzar a calmar el cambio de gabinete, con un banco central (BCRA) que frenó importaciones para no perder más reservas. En lo externo, lo de Evergrande es muy preocupante", añadió. * El peso chileno se depreció un 0,46%, a 789,80/790,10 unidades por dólar y acumuló un retroceso de un 0,84% durante la semana. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un 0,78%, a 4.377,42 unidades. * "Todos los mercados están muy presionados por el tema de Evergrande y, en esta sesión eso se está dejando sentir más fuerte debido a que ha aumentado el temor a un contagio a nivel global que podría ser un escollo importante para la recuperación de la economía", dijo un operador de una corredora bursátil. * El peso colombiano cerró con una imperceptible baja de 0,01% a 3.834,57 unidades por dólar y el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP perdió un 0,22% a 1.309,38 puntos ante el retroceso de acciones del sector energético como la petrolera Ecopetrol. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,07%, a 4,109/4,110 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima ganó un 0,46%, a 482,44 puntos. Cotizaciones a las 2045 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.272,52 0,77 -1,49 emergentes MSCI América Latina 2.335,52 0,06 -4,74 Bovespa Brasil 113.282,67 -0,69 -4,8183 IPC México 51.105,71 -0,7 15,97 Argentina MerVal 74.180,2 -0,754 144,74 COLCAP Colombia 1.309,38 -0,22 ∞ IPSA Chile 4.377,19 -0,78 -14,26 Selectivo Perú 482,44 0,46 -5,84 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,3387 -3,51 -2,72 Peso Mexicano 20,0458 0,13 -0,75 Peso chileno 792,9 -2,40 -10,31 Peso colombiano 3.832,1 -1,70 -10,63 Sol peruano 4,0981 -0,53 -12,24 Peso argentino 98,57 -0,84 -14,76 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías y Rodrigo Charme)