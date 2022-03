Mercados a.latina-monedas y bolsas cierran dispares por alza global del dólar y caída del petróleo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 31 mar (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina registraron un cierre dispar el jueves, tras un repunte global del dólar y un fuerte retroceso de los precios del petróleo por una liberación masiva de reservas de Estados Unidos que afectaba a las empresas de energía. * Los precios del crudo cayeron el jueves, cuando Estados Unidos anunció la liberación de 180 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor salida en sus casi 50 años de historia. * "Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y claramente el Gobierno de Biden cree que el repunte de los precios del petróleo justifica este movimiento para acceder a los suministros de emergencia del país", dijo Susannah Streeter, analista de Hargreaves Lansdown. * En tanto, el índice dólar, que compara a la divisa frente a una canasta de seis monedas, se recuperó de la fuerte baja sufrida en la víspera y repuntó alrededor de un 0,5%. * Las ganancias fueron lideradas por el real brasileño que subió un 0,62% a 4,7390 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 0,22% a 119.999,23 puntos. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 19,8450 por dólar, con un alza marginal del 0,06% frente a los 19,8560 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles, un nivel no visto desde inicios de agosto de 2021. * "Los operadores permanecen atentos a las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que se retomarán el mañana, 1 de abril, de forma virtual para conseguir alcanzar un alto el fuego", dijo el local CI Banco en un reporte. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 1,29% a un récord de 56.536,68 unidades, desligado del desempeño de Nueva York y prolongando una escalada que desde hace unas semanas lo mantiene alrededor de máximos históricos. * "La bolsa mexicana se ha desempeñado positivamente con relación a las demás bolsas internacionales, registrando máximos históricos debido a las atractivas valuaciones de las compañías, por lo que vemos una tendencia generalizada al alza en las acciones mexicanas", aseveró Diego Laviada, analista de Masari Casa de Bolsa. * En Argentina, el peso bajó un 0,11% a 111/111,01 por dólar, en una depreciación regulada por el banco central, mientras que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un leve 0,1% a 90.959,59 unidades, alentado por la recompra de acciones en los rubros financiero y energético. * "Los incrementos (de los bonos) en sus cotizaciones no fueron de magnitud, pero dado el contexto internacional (suba de tasas) y el contexto local (incertidumbre política), resulta positivo su avance en la semana y en el mes", dijo la correduría StoneX. * El peso chileno subió un 0,46% a 784,20/784,50 unidades por dólar y acumuló un avance de un 1,53% en marzo y un fuerte repunte de un 7,98% en el primer trimestre. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , ganó un 0,86% a 4.936,97 puntos. * "La guerra en Ucrania ha creado un escenario bastante sombrío para las expectativas de la recuperación de la economía que, incluso, podría agravarse si no tenemos pronto indicios de un acuerdo, lo que también ha provocado una alta volatilidad producto de la incertidumbre", dijo un agente de una corredora bursátil. * El peso colombiano bajó 0,51% a 3.773 unidades por dólar, mientras que en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP revirtió pérdidas iniciales y cerró con un avance de un 0,92% en 1.616,05 unidades. * "A medida que nos acercamos al final de la semana los mercados parecen volver a centrarse en la narrativa de la inflación y la postura cada vez más agresiva de la Fed", dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,81% a 3,676/3,680 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima perdió un 1,07% a 647,52 puntos. Cotizaciones a las 2129 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.149,3 1,13 -6,83 emergentes MSCI América Latina 2.679,09 0,11 27,92 Bovespa Brasil 119.999,23 -0,22 14,4786 IPC México 56.536,68 1,29 6,13 Argentina MerVal 90.959,59 0,101 8,93 COLCAP Colombia 1.616,08 0,92 14,62 IPSA Chile 4.936,97 0,86 14,60 Selectivo Perú 647,52 -1,07 26,38 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,7390 8,93 17,56 Peso Mexicano 19,8730 2,97 3,08 Peso chileno 786,5 1,68 8,36 Peso colombiano 3.767,82 4,34 +7,86 Sol peruano 3,6760 3,27 +8,64 Peso argentino 111,00 -3,20 -7,49 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia Editado en español por Javier López de Lérida )