Mercados a.latina-monedas y bolsas cierran mixtas ante la aversión global al riesgo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 8 abr (Reuters) - Las monedas de América Latina recortaron pérdidas el viernes y tuvieron un cierre dispar, al igual que las bolsas de valores, por una mayor aversión global al riesgo que impulsó al dólar en los mercados internacionales y que provocó una caída generalizada de las divisas regionales a primera hora. * El índice dólar anotó su mayor alza semanal en un mes, apoyado por la perspectiva de un ritmo más agresivo de subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal para frenar la inflación. * El índice dólar superó los 100 por primera vez en dos años. Subió a 100,19 en la sesión, un máximo desde mayo de 2020, pero cerró el día en 99,822 y con un avance semanal del 1,3%. * El dólar ha ganado terreno frente a una cesta de divisas rivales durante el último mes, en particular ante al euro, que se ha visto presionado por la preocupación de los inversores por los costos económicos de la guerra en Ucrania y unas elecciones en Francia que podrían ser muy reñidas. * Los mercados también se vieron presionados por la incertidumbre geopolítica. * Las pérdidas fueron lideradas por el peso chileno que retrocedió un 1,48% a 817,60/817,90 unidades por dólar, con lo cual acumuló una caída semanal de un 4,39%. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , subió un marginal 0,08%, a 4.969,25 puntos. * El gobierno reportó que la inflación chilena se disparó un 1,9% en marzo, superando ampliamente las expectativas, debido al aumento en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como de la educación. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,0320 unidades por dólar, con una apreciación del 0,44% frente a los 20,1210 pesos del precio de referencia de Reuters del jueves, pero anotó una caída en la semana de un 0,99%, la primera pérdida semanal en un mes. * "Nuestra divisa se ha visto respaldada por la expectativa de que la elevada inflación provoque que la tasa de interés de referencia continúe aumentando a un ritmo de por lo menos 50 puntos base, lo que mejoraría el 'carry trade' de la moneda", dijo a primera hora Janneth Quiroz, subdirectora de análisis de Monex Grupo Financiero. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1,07% a 54.687,25 unidades, con un retroceso acumulado en la semana del 3,4% tras haber alcanzado un máximo histórico. * Analistas destacaron que los inversores empiezan a dirigir la mirada a la temporada de reportes del primer trimestre de las próximas semanas. * "Consideramos que lo más relevante será conocer el posible impacto de un entorno de mayor inflación y los retos para el crecimiento", dijo Grupo Financiero Banorte. "Previo a los resultados, reiteramos nuestra expectativa de 58,000 puntos para el IPC al cierre 2022". * El real brasileño se apreció un leve 0,02% a 4,6960 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedió un 0,45% a 118.322,26 puntos. * La inflación de Brasil superó las expectativas con la aceleración más pronunciada en 28 años para un mes de marzo, mostraron el viernes cifras oficiales, ya que los precios más altos del combustible pesaron sobre la economía, afectada por la escasez de oferta de crudo tras el conflicto de Ucrania. * En Argentina, el peso bajó un 0,15% a 112,15/112,16 por dólar, una depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subió un 0,58% a 92.091,47 unidades, en una plaza selectiva y reducida de negocios ante un persistente desinterés inversor por dudas sobre el futuro de la economía local en medio de una creciente inflación. * Operadores coincidieron en que la autoridad monetaria aceleró la presión de devaluación sobre la moneda frente a la preocupación inflacionaria, llevando la caída semanal al 0,9% contra un promedio en torno al 0,6% de iguales períodos anteriores. * El peso colombiano terminó con alza de un 0,33% a 3.757 unidades por dólar después de tres sesiones de caídas. No obstante, en la semana la divisa se depreció un 0,21%. En tanto, el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedió un 0,20% a 1.625,53 puntos. * La moneda peruana, el sol, perdió un 0,35% a 3,710/3,712 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedió un 0,87% a 638,71 puntos. Cotizaciones a las 2116 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.126,06 -1,44 -8,71 emergentes MSCI América Latina 2.640,94 -0,84 26,1 Bovespa Brasil 118.322,26 -0,45 12,8788 IPC México 54.687,25 -1,07 2,66 Argentina MerVal 92.091,47 0,582 10,29 COLCAP Colombia 1.625,53 -0,2 15,29 IPSA Chile 4.969,25 0,08 15,35 Selectivo Perú 638,71 -0,87 24,66 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,6960 0,93 18,63 Peso Mexicano 20,0420 -0,91 2,14 Peso chileno 816,4 -3,54 4,52 Peso colombiano 3.751,82 0,42 +8,31 Sol peruano 3,7100 -0,85 +7,72 Peso argentino 112,15 -1,02 -8,43 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)