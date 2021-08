Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores caen a media jornada por mayor aversión al riesgo

(Actualiza valores) Por Froilan Romero SANTIAGO, 9 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían pérdidas a media jornada del lunes, afectadas por una mayor aversión a los activos de riesgo, ante expectativas de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, luego de los sólidos datos del empleo que se dieron a conocer el viernes. * Las divisas regionales también se veían afectadas por las dudas relacionadas con la recuperación de la economía global producto las nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus en Asia y principalmente en China, la segunda mayor economía del mundo. * El peso mexicano cotizaba en 20,0555 por dólar, con una pérdida de un 0,16% frente a los 20,0240 del precio de referencia de Reuters del viernes. El índice de precios al consumidor avanzó un 5,81% a tasa anual, dato que estuvo por encima de las expectativas. * Existe una "mayor probabilidad de que el Banco de México subirá su tasa de interés, debido a la alta inflación" local, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de grupo financiero Base. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,39%, a 50.913,12 puntos, mientras descendían con fuerza los precios del petróleo. * Los precios del crudo cayeron casi un 3%, extendiendo las fuertes pérdidas de la semana pasada debido a las preocupaciones sobre nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus en Asia, especialmente en China. * El real brasileño se depreciaba un 1,06%, a 5,2855 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 en Sao Paulo sumaba un 0,16%, a 123.011,23 unidades. * En Argentina, el peso bajaba un 0,1%, a 96,99/97,01 por dólar en depreciación regulada por el banco central. * "En un escenario donde por cuestiones estacionales se descuenta que la liquidación de divisas será menor, quedará por verse cuánto se ajusta el cepo si es que se busca mantener este superávit, o se preferirá convalidar ventas netas (de dólares de las reservas del banco central) con tal de no quitar aire el rebote de la actividad", dijo Roberto Geretto de Fundcorp. * En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un tenue 0,06%, a 65.900,86 puntos, tras perder un 0,22% durante la semana pasada y ganar un 5,83% en julio. * "El mercado estará atento a los balances (de empresas), que tendrán algún impacto en los precios según la calidad de los resultados. No obstante, la coyuntura hoy manda y no podemos pensar en una recuperación de largo plazo sin un cambio fuerte de expectativas", dijo Portfolio Personal Inversiones. * El peso chileno se recuperaba de una caída inicial y subía un 0,37%, a 783,70/784,00 unidades por dólar en una jornada de alta volatilidad. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,44%, a 4.263,43 unidades. * "El peso está bajo una constante presión ya que, por un lado, inversores externos han estado realizando fuertes compras de divisas en el mercado local para sacar parte de sus inversiones y, por otra parte, eso genera un aumento en la demanda interna para recuperar posiciones", dijo un operador de moneda extranjera. * "A ello hay que agregar también que persiste a nivel local la presión política producto de la incertidumbre ante las próximas elecciones", agregó. * La moneda colombiana, se debilitaba un 0,55% a 3.985/3.991 unidades por dólar, manteniéndose en sus niveles más bajos desde mayo del año pasado; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP operaba con un alza del 0,23% a 1.229,43 puntos. * La moneda peruana, el sol, bajaba un 0,22%, a 4,104/4,105 unidades por dólar, en medio de la incertidumbre de los inversionistas por el reporte de inflación en Estados Unidos y la ausencia de señales claras del rumbo del nuevo Gobierno de Pedro Castillo. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,12%, a 456,4 unidades. Cotizaciones a las 1616 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.292,53 -0,58 0,06 emergentes MSCI América Latina 2.491,61 -0,87 1,63 Bovespa Brasil 123.051,97 0,2 3,3900 IPC México 50.954,28 -0,31 15,63 Argentina MerVal 65.879,52 0,028 117,35 COLCAP Colombia 1.229,5 0,24 N/D IPSA Chile 4.263,91 -0,43 -16,48 Selectivo Perú 456,13 -0,19 -10,97 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2826 -1,32 -1,7 Peso Mexicano 20,0580 -0,88 -0,81 Peso chileno 783,4 -3,48 -9,32 Peso colombiano 3.982 -2,72 -14,06 Sol peruano 4,1012 -0,90 -11,88 Peso argentino 96,99 -0,31 -13,37 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Juana Casas)

