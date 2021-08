Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores ceden al cierre en medio de baja global del dólar

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron a la baja el lunes tras ceder ganancias de primera hora, en una jornada de alta volatilidad y pese a un retroceso global del dólar que era contrarrestado por los temores ante el avance mundial del coronavirus. * El dólar cayó ligeramente el lunes, ya que los mercados seguían apostando por el riesgo después de que las autoridades de la Reserva Federal dijeron la semana pasada que no tienen prisa por elevar las tasas de interés y retirar el respaldo a la economía estadounidense. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedió un 0,1%, a 92,05 unidades en la tarde en las operaciones en Estados Unidos, después de haber retrocedido cerca de 0,2% en el día. * El índice cayó un 0,88% la semana pasada, su peor descenso desde principios de mayo, alejándose de un máximo de tres meses y medio previo. * "El dólar comenzó agosto con un tono más pesado ante el retorno del apetito por el riesgo", dijo en una nota a sus clientes Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex. * Los mercados brasileños encabezaron las ganancias, con el real escalando un 0,84% a 5,1654 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa subió un 0,59%, a 122.515,74 puntos. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 19,9082 por dólar, con una baja del 0,27% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, con la atención del mercado puesta a la divulgación de datos del empleo en Estados Unidos, más adelante en la semana, y en el repunte global de contagios por coronavirus. * "Los operadores mantienen el optimismo por inversiones en activos con riesgo que puede mantenerse el resto del verano (boreal)", dijeron analistas del local CI Banco. * En Estados Unidos se dará a conocer el miércoles el informe ADP del empleo de julio y cifras el viernes de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo, que podrían ofrecer pistas sobre el futuro de los estímulos monetarios de la Reserva Federal. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cerró estable en 50.869,48 puntos. * En Argentina, el peso bajaba un 0,1%, a 96,79/96,80 unidades por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires cedía ganancias de primera hora y bajaba un 0,1%, a 65.939,58 puntos. * "El mercado pone foco en las próximas encuestas de cara a las elecciones legislativas. Si bien las encuestas no van a condicionar el rendimiento del mercado en los próximos meses, sí pueden llegar a dar un color y pueden influenciar algo en el humor del inversor local", dijo Portfolio Personal Inversiones. * "Vemos a las acciones argentinas operando con poco volumen y pocos cambios, donde vemos a un Gobierno con un plan 'aguantar' hasta las elecciones", estimó. * El peso chileno perdió el impulso de las primeras negociaciones y cayó un 0,52%, a 764,50/764,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,97%, a 4.210,63 unidades. * La moneda colombiana borró la tendencia alcista que mostró durante gran parte de la sesión y finalizó con una baja de un 0,35% a 3.891,5 unidades por dólar, en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP perdió un 0,06% a 1.236,03 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,1%, a 4,061/4,066 unidades por dólar, en medio de buenas expectativas por la designación del economista moderado Pedro Francke como ministro de Economía y Finanzas, según fuentes del sistema financiero local. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima creció un 0,85%, a 478,28 unidades. * Ambos mercados cedieron alzas más pronunciadas. Cotizaciones a las 2030 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.277,8 -1,36 -1,08 emergentes MSCI América Latina 2.509,38 -3,92 2,35 Bovespa Brasil 122.515,74 0,59 2,9395 IPC México 50.856,86 -0,02 15,41 Argentina MerVal 65.939,58 -0,1 117,55 COLCAP Colombia 1.236,03 -0,06 N/D IPSA Chile 4.210,63 -0,97 -17,52 Selectivo Perú 478,28 0,85 -6,65 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1820 0,60 0,21 Peso Mexicano 19,9050 -0,18 -0,12 Peso chileno 767,7 -1,51 -7,47 Peso colombiano 3.887,5 -0,35 -11,97 Sol peruano 4,0545 -0,24 -11,30 Peso argentino 96,79 -0,10 -13,18 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Juana Casas)

