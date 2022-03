Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores cierran a la baja por aversión global al riesgo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 7 mar (Reuters) - La mayoría de las monedas y la totalidad de las bolsas de valores de América Latina cerraron con pérdidas el lunes, en medio de un aumento en la aversión a los activos de riesgo, en una sesión de alta volatilidad en que la atención de los mercados permaneció en el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania. * El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas de primer orden, revertió pérdidas de primer hora y cerró con un avance de alrededor de un 0,3%, luego que la divisa estadounidense nuevamente fuera vista como un activo de refugio. * Los negociadores rusos dijeron el lunes que no tenían avances positivos que informar luego de las conversaciones con Ucrania y advirtieron sobre no esperar que la próxima ronda traiga un resultado final. * Las conversaciones "no son fáciles. Es demasiado pronto para hablar de algo positivo", dijo el negociador Vladimir Medinsky después de las conversaciones. "Esperemos que la próxima vez podamos dar un paso más grande". * El peso mexicano cotizaba al cierre en 21,3182 por dólar, con una pérdida del 1,8% frente a los 20,350 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes. El tipo de cambio ha perforado el nivel de los 21 pesos por dólar, cotización no vista desde diciembre. * El peso seguirá con altibajos generados por dos temas: el conflicto geopolítico en Ucrania y la cifra de inflación en Estados Unidos, según los analistas de CI Banco. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1,96%, a 52.274,57 unidades. * El real brasileño se depreció un 1,01%, a 5,1120 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 2,56%, a 111.547,09 puntos. Los inversores temen que se produzca una estanflación en la mayor economía de América Latina. * En Argentina, el peso bajó un 0,29%, a 108,44/108,45 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires borró ganancias iniciales y cayó un 1,75%, a 87.948,21 unidades. * "La salida de capitales de los fondos de países emergentes impactó sobre la deuda argentina, y anuló el efecto positivo del acuerdo con el staff del FMI, al menos por ahora", estimó la correduría StoneX. * El peso chileno cedió ganancias de primera hora y clausuró la jornada con un retroceso de un 0,18%, a 811,20/811,50 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, también revirtió su tendencia y cayó un 0,5%, a 4.618,07 puntos. * "La situación de Ucrania puso una fuerte cuota de inestabilidad a los mercados producto de la incertidumbre que se genera, por lo tanto, no es fácil para los inversores la toma de decisiones, lo que los lleva a dejar de lado los activos de riesgo e ir por activos vistos como refugio", dijo un operador de una corredera de bolsa. * El peso colombiano se apreció un 0,44% a 3.813 unidades por dólar, recuperando un tramo de las pérdidas que registró la sesión previa; mientras que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa finalizó con caída de un 0,25% a 1.538,27 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,90%, a 3,720/3,725 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cayó un 2,19%, a 643,12 puntos. Cotizaciones a las 2104 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.144,91 -2,36 -7,18 emergentes MSCI América Latina 2.434,19 -1,06 16,23 Bovespa Brasil 111.413,24 -2,67 6,2876 IPC México 52.352,68 -1,82 -1,73 Argentina MerVal 87.948,21 -1,751 5,33 COLCAP Colombia 1.538,27 -0,25 9,10 IPSA Chile 4.618,07 -0,5 7,20 Selectivo Perú 643,53 -2,13 25,60 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1046 1,13 9,14 Peso Mexicano 21,3490 -4,12 -4,01 Peso chileno 811,9 -1,60 4,86 Peso colombiano 3.809,01 3,27 +6,76 Sol peruano 3,7200 2,05 +7,36 Peso argentino 108,44 -0,91 -5,30 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)