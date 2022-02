Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores cierran mixtas tras fuertes pérdidas de la víspera

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 25 feb (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina cerraron mixtas el viernes, en medio de un retroceso global del dólar y un ligero aumento en el apetito por los activos de riesgo, luego de la aplicación de sanciones en contra de Rusia tras la invasión a Ucrania. * El dólar caía el viernes, un día después de registrar su mayor ganancia porcentual diaria en más de tres meses, mientras los inversores evaluaban la última ronda de sanciones a Rusia y se consideraba que los datos de inflación de Estados Unidos probablemente evitarán que la Reserva Federal sea demasiado agresiva en su próxima reunión de política monetaria. * La moneda estadounidense había anotado el jueves su mayor ganancia desde el 10 de noviembre. Sin embargo, cedió algunos avances después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, golpeó a Rusia con una ola de sanciones tras la invasión rusa a Ucrania, pero se abstuvo de retirar a Rusia del sistema bancario internacional SWIFT. * El índice dólar, que compara al billete verde ante una cesta de seis monedas, retrocedía alrededor de un 0,5%, tras haber alcanzado en la víspera su mayor nivel desde junio de 2020. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,3517 por dólar, con una ganancia de un 0,92% frente a los 20,5410 del precio de referencia de Reuters del jueves. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganó un 2,14% a 52.555,60 unidades, con la atención puesta en los acontecimientos en Ucrania. * "Teniendo en cuenta la rapidez con la que ha evolucionado todo esto y la volatilidad de los mercados durante semanas, no me sorprendería ver que el sentimiento sigue rebotando de un lado a otro", dijo Craig Erlam, analista de mercado de OANDA. "No hay nada estable en esta situación y eso probablemente seguirá reflejándose en los mercados". * El real brasileño se depreció un 0,77%, a 5,1623 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo revirtió pérdidas iniciales y cerró con un alza de un 1,39%, a 113.141,94 puntos. * En Argentina, el peso bajó un 0,07%, a 107,44/107,45 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires cedió importantes ganancias iniciales y cerró con una caída de un 0,85%, a 87.969,87 unidades. * La moneda perdió en febrero un 2,26% y la entidad monetaria vio disminuir sus escasas reservas netas en unos 180 millones de dólares, dijeron operadores y en base a cálculos de Reuters. * "Cierre de mes y de posiciones que vencieron hoy (viernes) impactaron en el volumen de operaciones, especialmente en los mercados de futuros", dijo un operador involucrado en las transacciones interbancarias. * El peso chileno subió un 0,96% a 803,50/803,80 unidades por dólar, pero acumulo una caída semanal de un 0,78%. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, escaló un 1,5% a 4.465,51 puntos. * El peso colombiano se fortaleció un 0,34% a 3.913,54 unidades por dólar, borrando las pérdidas de la sesión previa. Durante la semana, la moneda local se fortaleció un 0,47%. En contraste, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP borró pérdidas iniciales y subió un 0,44% a 1.516,24 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 1,67% a 3,7350/3,7375 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima sumó un 3,11% a 628,83 puntos. Cotizaciones a las 2139 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.154,86 -4,31 -6,38 emergentes MSCI América Latina 2.328,58 -2,2 11,19 Bovespa Brasil 113.141,94 1,39 7,9368 IPC México 52.555,6 2,14 -1,35 Argentina MerVal 87.969,87 -0,847 5,35 COLCAP Colombia 1.516,24 0,44 7,53 IPSA Chile 4.465,51 1,5 3,66 Selectivo Perú 628,83 3,11 22,73 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1623 2,74 7,92 Peso Mexicano 20,3468 1,40 0,72 Peso chileno 801,4 -0,24 6,23 Peso colombiano 3.909,55 0,95 +4,03 Sol peruano 3,7970 1,66 +5,20 Peso argentino 107,44 -2,27 -4,43 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia)