Mercados a.latina-monedas y bolsas de valores operan mixtas a la espera de bancos centrales

Por Froilan Romero SANTIAGO, 19 sep (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían un comportamiento dispar el lunes, en medio de un avance global del dólar, en el inicio de una semana en que la atención de los mercados estará centrada en las reuniones de política monetaria que tendrán varios bancos centrales. * Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzaron su nivel más alto en más de una década, mientras que las acciones caían y el dólar se fortalecía, cuando los inversores se preparaban para una semana repleta de reuniones de bancos centrales, con la posibilidad de un alza de tasas de gran magnitud en Estados Unidos. * Los mercados prevén una subida de las tasas de interés de 75 puntos básicos de la Reserva Federal, pero los futuros muestran un 20% de probabilidad de que haya un aumento de un punto porcentual. * El índice dólar, que mide a la moneda frente a una canasta de seis divisaspares, subía alrededor de un 0,2%, cediendo parte de las ganancias de primera hora que lo llevaron a más de 110 puntos y cerca de un máximo de 20 años de 110,79 alcanzado el 7 de septiembre. * Las ganancias eran lideradas por el real brasileño, que se apreciaba un 0,65% a 5,2180 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,82% a 110.174,47 puntos. * El peso colombianose recuperaba un 0,39% a 4.417,78 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas; en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP cedía un 0,8% a 1.199,88 puntos. * El peso mexicano cotizaba en 19,9844 unidades por dólar, con una ganancia del 0,25% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, debido a la cautela de los inversionistas que aguardan las decisiones de política monetaria de distintos bancos centrales esta semana. * "Se percibe mayor cautela previo a decisiones de bancos centrales esta semana debido a su potencial efecto sobre el crecimiento global", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,72% a 46.428,90 unidades. * En Argentina, el peso bajaba un 0,64% a 144,44 unidades por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 0,52% a 146.543,15 unidades por compras pendientes entre inversores institucionales, en un mercado condicionado por la debilidad externa ante los indicios de una recesión global. * Frente a una caída general de las principales plazas accionarias internacionales, operadores no descartan una toma de utilidades a corto plazo. * El Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un acuerdo a nivel de funcionarios en la segunda revisión bajo el programa extendido de fondos con Argentina por 44.000 millones de dólares, señaló el lunes el organismo en un comunicado. * La moneda peruana, el sol, operaba din cambios, a 3,875/3,880 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,22%, a 507,78 puntos. * Los mercados chilenos permanecían cerrados el lunes debido a un feriado local y reiniciarán sus operaciones normales el martes. Cotizaciones a las 1454 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 944,12 -1,51 -23,46 emergentes MSCI América Latina 2.123,92 -0,81 1,41 Bovespa Brasil 109.844,37 0,52 4,7909 IPC México 46.415,85 -0,76 -12,87 Argentina MerVal 145.754,31 0,009 74,56 COLCAP Colombia 1.197,88 -0,97 -15,04 IPSA Chile N/D N/D N/D Selectivo Perú 510,05 0,22 -0,45 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2307 -0,91 6,5 Peso Mexicano 20,0076 0,64 2,42 Peso chileno 927,5 -2,78 -7,59 Peso colombiano 4.416,45 0,13 -7,82 Sol peruano 3,8750 -0,50 +3,04 Peso argentino 144,35 -3,90 -28,86 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires y Vicente Valdivia)