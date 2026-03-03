MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas se derrumban ante aversión al riego por guerra en Oriente Medio

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 3 mar (Reuters) - Las monedas y bolsas de América Latina se derrumbaban el martes, en medio de la aversión al riesgo ‌global debido a la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán que amenaza con golpear el crecimiento y acelerar la inflación mundial.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta ​de seis ⁠monedas pares, ⁠alcanzaba máximos de más de un mes, presionando con fuerza a las monedas de la región.

* "El dólar ​avanza ante la persistente aversión al riesgo a nivel global. El mercado se mantiene con ‌la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente pueda prolongarse ​y generar disrupciones relevantes, presionando al alza ​los precios del petróleo y, con ello, la inflación global", dijo Banco Base en un reporte.

* Los precios mundiales del petróleo y el gas subían el martes, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía desde Oriente Medio, con Teherán atacando barcos e instalaciones energéticas, cerrando la navegación en ​el estrecho de Ormuz y obligando a detener la producción desde Qatar hasta Irak.

* El peso mexicano descendía más de un 2% a ⁠17,7000 unidades por dólar, un nivel no visto desde enero. El índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ‌se derrumbaba un 3,54%, a 68.087,08 puntos, poco después de la apertura.

* El real brasileño perdía un 2,3% a 5,2905 unidades por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa descendía un 3,6% a 182.342 puntos.

* La economía de Brasil creció un 2,3% en 2025, su peor resultado desde la pandemia del COVID en 2020, ya que las altas tasas de interés redujeron el consumo y la inversión, según datos oficiales publicados ‌el martes.

* El peso chileno se desplomaba un 2,87%, a 910,50/910,80 unidades por dólar, a mínimos de diciembre pasado, ante ⁠el avance global de la divisa estadounidense y un retroceso en los precios del cobre, ‌la mayor exportación del país.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de ⁠comercio de Santiago, el IPSA, se hundía un 4,74%, a 10.049,70 puntos, en ⁠su menor nivel desde noviembre pasado.

* El cobre perdía un 1,9%, a 12.864 dólares, tras alcanzar los 12.722 dólares, un piso desde el 19 de febrero.

* El peso colombiano se depreciaba un 1,41% a 3.802 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba ‌un 1,17% a 2.123 puntos.

* La moneda peruana, ​el sol, caía un 1,46% a 3,4140/3,4150 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima se hundía un 4,3% a 1.400,43 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, ‌Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado en español por Ricardo Figueroa)