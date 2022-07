Mercados a.latina-operan mixtos en medio feriado eeuu; plazas argentinas sufren tras cambio en gestión económica

Por Froilan Romero SANTIAGO, 4 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina exhibían un comportamiento dispar el lunes, jornada en la que los mercados en Argentina caían tras la intempestiva salida del ministro de Economía, en medio de una sesión con bajo volumen de negocios debido al feriado en Estados Unidos que mantenía cerrada la principal plaza para realizar arbitraje de monedas. * El euro y la libra esterlina subían el lunes frente al dólar ya que mejoraba el apetito por el riesgo a nivel mundial, en medio del cierre de los mercados en Estados Unidos por el Día de la Independencia. * A nivel regional, los mercados financieros de Argentina sufrían el lunes por la incertidumbre generada con la nueva ministra de Economía, la que asumirá por la tarde para lidiar con crecientes desajustes financieros en medio de las turbulencias que sacuden a la coalición oficialista de centroizquierda. * La heterodoxa Silvina Batakis fue designada el domingo en el cargo tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán. * * La nueva funcionaria "no es la persona que los mercados esperaban, tampoco de las que el mercado detestan", dijo el analista financiero Christian Buteler. * El peso argentino bajaba un 0,5%, a 126,11 por dólar en depreciación regulada por el banco central, luego de un fin de semana tenso tras la renuncia Guzmán. * En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires perdía un 2,88%, a 87.455,35 unidades, en medio de la marcada aversión al riesgo derivada por tensiones políticas que desembocaron en los cambios en la conducción del Ministerio de Economía. * Este lunes "probablemente va a ser un día movido a la espera de definiciones, pero la verdad es que marca un grado de incertidumbre importante este escenario", agregó Buteler. * El peso mexicano cotizaba en 20,2877 por dólar, con una pérdida del 0,18% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, en su segunda jornada consecutiva a la baja y con un limitado volumen de operaciones por el feriado de Estados Unidos. * El peso experimentó una fuerte depreciación la semana anterior ante una mayor aversión al riesgo, y las presiones podrían extenderse si los próximos datos económicos relevantes, como las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el dato de inflación de junio en México, no consiguen disipar los temores a una recesión económica global, apuntó Monex. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 1,01%, a 48.220,48 unidades, con los inversionistas atentos a los próximos datos económicos y la posibilidad de una recesión global. * El nivel de pesimismo es elevado, aunque no se descartan "rallys" de corto plazo durante la semana para aprovechar la extrema sobreventa del índice mexicano, dijo Ci Banco. * El real brasileño se apreciaba un 0,53%, a 5,3013 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,39%, a 98.564,94 puntos. * El peso chileno subía un 0,37%, a 926,80/927,10 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,08%, a 4.996,33 puntos. * La moneda peruana, el sol, sumaba un 0,36%, a 3,820/3,830 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedía un 0,24%, a 485,86 puntos. * Los mercados colombianos permanecían cerrados el lunes por feriado. Cotizaciones a las 1444 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 992,84 -0,78 -19,51 emergentes MSCI América Latina 2.023,7 -0,85 -3,37 Bovespa Brasil 98.558,74 -0,4 -5,9755 IPC México 48.221,49 1 -9,48 Argentina MerVal 87.413,47 -2,929 4,69 COLCAP Colombia N/D N/D -3,69 IPSA Chile 4.996,86 0,07 15,99 Selectivo Perú 485,89 -0,24 -5,16 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,2912 -0,68 5,28 Peso Mexicano 20,2911 -0,93 0,99 Peso chileno 926,3 -1,01 -7,94 Peso colombiano N/D -1,25 -3,30 Sol peruano 3,8195 0,04 +4,12 Peso argentino 126,00 -0,69 -18,56 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)