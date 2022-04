Mercados a.latina-operan mixtos, entre alza del crudo y presiones inflacionarias en víspera de feriados

Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 13 abr (Reuters) - Los mercados de monedas y acciones de América Latina operaban sin una tendencia definida en las primeras horas del miércoles, con fuerzas encontradas entre el alza del precio del crudo y nuevos datos en Estados Unidos que muestran más presiones inflacionarias. * Además, los mercados operaban con moderada liquidez en víspera de los feriados por semana santa en la mayoría de los países de la región. * Algunos activos reaccionaban al repunte de los precios del petróleo, en más de un 2%, después de que Moscú dijo que las conversaciones de paz con Ucrania habían llegado a un punto muerto, alimentando las preocupaciones sobre el suministro. * Pero en la otra orilla, los mercados emergentes digerían el reciente dato de precios al productor de Estados Unidos, que subieron más de lo previsto en marzo, en medio de un aumento de la demanda de servicios, lo que sugiere que la inflación podría seguir siendo alta durante un tiempo. * El peso mexicano subía un 0,04% en su quinta sesión de alzas y el principal índice accionario S&P/BMV IPC escalaba un 0,30% después de siete jornadas consecutivas de pérdidas, en un mercado con la mirada puesta en el inicio de la temporada de reportes corporativos del primer trimestre. * El peso chileno ganaba un 0,32% y cotizaba en 800,60/800,90 unidades por dólar. Asimismo, el índice líder de la bolsa de Santiago, el IPSA escalaba un 0,55%, a 4.935,92 puntos. * El peso colombiano se apreciaba un 0,17% a 3.747 unidades por dólar; mientras que en la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,17% a 1.607,08 puntos. * En Brasil, el real perdía un 0,27% y el índice de acciones Bovespa ganaba un 0,38%. * La moneda peruana, el sol, perdía un 0,32%, a 3,738/3,742 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima sumaba un 0,36%, a 630,13 puntos. * En Argentina, el peso caía un 0,12% y el índice líder S&P Merval de la bolsa cedía un 0,2%, a 90.172,67 puntos, por ventas previas a la difusión del dato inflacionario de marzo y a una potencial alza en tasa de interés que discutirá las autoridades del banco central argentino (BCRA). Cotizaciones a las 1450 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados !Empty value !Empty !Empty emergentes value value MSCI América Latina !Empty value !Empty !Empty value value Bovespa Brasil 116.325,51 0,15 10,9739 IPC México 54.007,94 0,19 1,38 Argentina MerVal 90.284,24 -0,068 8,12 COLCAP Colombia 1.606,97 -1,18 13,97 IPSA Chile 4.932,16 0,47 14,49 Selectivo Perú 629,16 0,24 22,80 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 4,6906 1,06 18,78 Peso Mexicano 19,7972 0,41 3,51 Peso chileno 800,4 -1,73 6,48 Peso colombiano 3.744,51 0,68 +8,60 Sol peruano 3,7380 -1,66 +6,84 Peso argentino !Empty value !Empty !Empty value value +8,60 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Vicente Valdivia y Froilán Romero en Santiago)