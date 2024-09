Mercados argentinos ajustan a la baja mientras crece atención al blanqueo de capitales

BUENOS AIRES, 3 sep (Reuters) - El mercado financiero de Argentina realizaba el martes una toma circunstancial de utilidades en activos domésticos, evidenciando la expectativa ante un amplio blanqueo de fondos, con el cual el Gobierno aspira a generar liquidez extra para los activos y reanimar una economía en crisis.

La gestión del presidente libertario Javier Milei afronta una etapa compleja por una serie de derrotas en el Congreso, donde tiene amplia minoría, en momentos en que al país le cuesta salir de una prolongada recesión con una inflación anual de tres dígitos.

En el Gobierno no descartan que el blanqueo ayude a sumar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, cifras significativas para la productividad del país austral acostumbrado a sucesivas crisis económicas y políticas.

El índice accionario S&P Merval porteño imprimía una previsible toma de utilidades mediante una caída del 2,35% a las 1405 GMT, luego de ratificar el lunes su marca récord intradiaria en 1.765.447,44 puntos.

A su vez, junto a los controles cambiarios vigentes, el banco central (BCRA) intervenía para que el peso mayorista apenas se devaluara hasta 953,5 por cada dólar, ante un ligeramente corregido mercado marginal en zona bajista de 1.315 unidades con una brecha del 37,9%.

El blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno permitirá a quienes declaren sus bienes adquirir propiedades o realizar otras inversiones.

A "este blanqueo lo vemos como que va a tener mucho más éxito para efectivo de pequeño monto o departamentos chicos, porque en definitiva lo que permite es poder aplicar estos fondos (...) Hoy no tiene cómo hacerlo porque no lo puede justificar, entrar al blanqueo no tiene costo y puede aprovechar para esto", dijo María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos.

"Vemos como que está mucho más focalizado también en que tenga impacto en la actividad económica mucho más que en la recaudación (fiscal)", agregó.

Por el reacomodamiento general del mercado, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan saltaba 35 unidades hasta los 1.469 puntos básicos.

