Mercados argentinos alentados por triunfo oficialista en el Congreso, menores negocios por fin de año

BUENOS AIRES, 29 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban mayormente con mejoras el lunes alentados por el triunfo del oficialismo en el Congreso que le permitiría al presidente Javier Milei profundizar su plan de gobierno.

El Congreso sancionó el Presupuesto 2026 que incluye recortes presupuestarios en sectores críticos, obliga al cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca un déficit fiscal cero en las cuentas del país.

"Definido el mapa político y con un gobierno fortalecido en el Congreso, arranca una nueva etapa del programa económico", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

"Con el ancla fiscal firme, ahora revalidada con la aprobación del Presupuesto, y con una agenda de reformas que apuntan a desregular más la economía y a bajar el costo argentino, el Gobierno busca reducir el riesgo país para volver a los mercados internacionales de deuda y que un mayor flujo financiero potencie la inversión y le dé mayor estabilidad al crecimiento", estimó.

Por su parte, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires subía un 1,9% a las 1340 GMT por tomas de posiciones de fin de año, y acercándose a niveles récord históricos en pesos anotados recientemente.

El riesgo país argentino se mantenía estabilizado en torno a los 580 puntos básicos y los bonos soberanos en la plaza extrabursátil subían levemente en la preapertura del mercado.

"El riesgo país refleja bien la situación: el mercado descuenta que el pago (de deuda) se va a realizar, pero lo que aún no está claro es el cómo, y eso explica que el indicador se mantenga estancado en torno a los 600 puntos", dijo Emilio Botto de Mills Capital Group.

Argentina debe afrontar el próximo 9 de enero vencimientos de deuda por unos US$4.300 millones, con el compromiso oficial de que los fondos ya están contemplados sin afectar las reservas del banco central (BCRA).

El ministro de Economía Luis Caputo dijo recientemente que el país cumplirá con sus obligaciones y que no tienen pensado hacer una colocación de deuda en el extranjero para enfrentar el pago.

En el segmento cambiario, el peso mayorista se depreciaba levemente a 1.454 unidades por dólar, en una plaza que se mantiene atenta a la aplicación de una nueva banda de flotación cambiaria que seguirá el ritmo de la inflación mensual a partir del 2026.

Desde el viernes, la banda de flotación del peso seguirá el ritmo de la inflación mensual que comenzará con un 2,5% desde el 1% actual.

"La poca acumulación de reservas sigue siendo el talón de Aquiles del actual programa económico. A su vez, con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas", afirmó Capital Markets Argentina.

Los feriados de miércoles y jueves en la plaza financiera local limitan la actividad semanal de mercado, comentaron operadores.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)