Mercados argentinos atentos a próximo vencimiento de deuda y compras de dólares del banco central

BUENOS AIRES, 6 ene (Reuters) - La atención del mercado financiero argentino se centra este martes en el próximo vencimiento de deuda, de unos US$ 4,3 millones, un día después de que el banco central (BCRA) comprara dólares en el mercado en el marco de una nueva fase de su programa monetario.

En medio de especulaciones sobre un potencial 'repo' por unos US$ 2 millones con bancos para hacer frente al vencimiento del próximo viernes, se aguarda el ingreso de US$ 700 millones provenientes de concesiones energéticas que ayudaría a cubrir el vencimiento.

"El canje del BCRA que entregó bonos CER al Tesoro por AL35 y AE38, le permitiría hacerse de hasta US$ 3,9 millones mediante un 'Repo' con bancos internacionales suponiendo un aforo promedio del 70% a precio de mercado", estimó la consultora Eco Go.

"En la misma línea (...) se confirmó que los US$ 700 millones de la concesión de las hidroeléctricas deberán entrar hasta el 6 de enero inclusive, aunque no todos se integrarían en dólares. Los fondos estarán disponibles para cancelar los pagos de deuda el próximo 9 de enero", señaló.

El peso mayorista operaba con baja del 0,14% a 1472 unidades por dólar, dentro de una nueva banda de flotación que acompaña el ritmo inflacionario con dos meses de atraso. Enero comenzó con una variación del 2,5% mensual desde el 1% previo.

En la víspera y dentro de la nueva fase del programa monetario el BCRA compró US$ 21 millones en el mercado de cambios para acumular reservas internacionales.

"No es un dato menor que estas compras estarán sujetas a la disponibilidad de oferta de flujos de la balanza de pagos y se realizarán de modo de no generar presiones inflacionarias, lo que sugiere que el proceso de acumulación será necesariamente gradual y condicionado a la aparición de oferta genuina en el mercado cambiario", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

En el segmento accionario, el índice accionario líder S&P Merval mejoraba un 0,61% a las 1400 GMT, al tiempo que los bonos en la plaza extrabursátil local operaban con leves alzas, comentaron operadores.

El Tesoro anunció que realizará el miércoles una operación de canje de la letra dólar linked 'D16E6' por la 'D30E6', también dólar linked, con el objetivo de que el roll over de los instrumentos se realice con menor incertidumbre.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)