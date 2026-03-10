Mercados argentinos buscan oxígeno con retracción global del petróleo

BUENOS AIRES, 10 mar (Reuters) - Los mercados de Argentina se reacomodaban con selectivas alzas el martes en línea con otras plazas externas ante la menor presión global sobre el petróleo, con el foco de tensión en la guerra de Oriente Medio.

Las bolsas en general recuperaban fortaleza alentadas también por dichos del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugiriera que el conflicto con Irán podría terminar pronto.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires cotizaba con una parcial ganancia del 0,2% a las 1340 GMT en base a los negocios liderados por los papeles de mayor ponderación.

En medio de la lógica incertidumbre inversora que provocó la guerra, el riesgo país de Argentina volvía a la zona de los 578 puntos básicos, cuando una semana atrás coqueteó las 600 unidades.

A su vez, el peso mayorista pasaba a apreciarse un 0,43% a 1.410 por US$ con la intervención del banco central (BCRA), autoridad monetaria que desde hace 44 rondas consecutivas acumula compras por 3.055 millones de dólares para sus reservas.

Mientras tanto, el presidente libertario Javier Milei encabeza en Nueva York la llamada "Argentina Week", un foro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero internacional.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)