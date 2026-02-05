Mercados argentinos buscan superar cimbronazo por dudas sobre estadísticas

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - La plaza financiera de Argentina ratificaba la racha bajista el jueves inmersa en una inesperada problemática que disparó la renuncia del titular de la agencia de estadística, mientras que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visita el país para una revisión de metas

El Gobierno decidió no cambiar la base del 2004 para medir la inflación mensual, como se había comprometido el expresidente del Ente de Estadística y Censos (INDEC) Marco Lavagna, lo que provocó su salida y contrajo el interés inversor sobre activos

La bolsa de Buenos Aires tenía a su índice accionario S&P Merval con retroceso del 0,37% a las 1340 GMT, luego de ceder un 7,04% en las últimas seis sesiones por la manifiesta duda entre inversores institucionales

"El índice de inflación (IPC) debe reflejar lo más fielmente posible la realidad", sintetizó Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores

"Si se posterga una actualización necesaria para lograrlo -y que debió hacerse hace dos años-, porque no le conviene al Gobierno, no hay otra forma de llamar a esto que manipulación del INDEC. Es un escándalo", acotó

El S&P Merval se mueve ahora entre los 1.900 y 2.000 dólares, una zona de soporte clave para hacer la proyección a corto plazo, coinciden operadores

Luis Caputo, ministro de Economía, ratificó que los cambios en las ponderaciones del IPC se harán una vez terminado el proceso de desinflación, diciendo que junto al presidente Javier Milei no estuvieron de acuerdo de la variación por razones técnicas, ya que las que se buscaban instrumentar se basaban en desactualizadas de 2017 y 2018

A su vez, el peso mayorista se depreciaba un leve 0,07 a 1.449 por dólar con intervención diaria del banco central (BCRA), entidad que acumula la compra de casi 1.300 millones de dólares en 2026 a favor de sus reservas y en línea al compromiso asumido ante el FMI

El organismo crediticio envió al país una representación oficial para hacer una revisión de metas. Una fuente del BCRA se mostró confiado por los resultados actuales

El Gobierno libertario de Javier Milei defendió la suspensión de una nueva manera de controlar la inflación, un índice que se espera en torno al 2,5% para enero, con la consigna de buscar una fórmula estadística actualizada y a la espera de controlar variables macroeconómicas

Estos ruidos políticos generados por el INDEC llevaron nuevamente al riesgo país ligeramente por arriba de los 500 puntos básicos, cuando la semana pasada los había bajado a sus menores niveles en casi ocho años

"La plaza argentina atraviesa ruedas de volatilidad con sesgo negativo, afectado (también) por el nerviosismo en el mercado de Estados Unidos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial erosione el negocio de las empresas de software tradicionales", reportó la correduría Rava Bursátil

Los bonos públicos extrabursátiles tenían una preapertura plana, en un circuito con recorte de liquidez y parcialmente frenado por la ligera alza del riesgo país

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)