Mercados argentinos caen con selectividad pese a acuerdos políticos para avanzar con reforma laboral

BUENOS AIRES, 11 feb (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina operaban con selectividad el miércoles en momentos en que las miradas se centran en el tratamiento de una reforma laboral impulsada por el presidente libertario Javier Milei, la cual será discutida de inmediato en el Congreso

El oficialismo introdujo cambios en el proyecto presentado ante el Senado luego de alcanzar acuerdos con gobernadores y opositores aliados

"El Gobierno pudo empezar a imponer su agenda y empezar a avanzar con las reformas necesarias para mantener el sendero del crecimiento (económico)", dijo Capital Markets Argentina

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires perdía un 0,67% hacia las 1340 GMT, luego de mejorar un 2,82% en la víspera ante recomposiciones de carteras

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local mostraban una preapertura alcista en general, con un riesgo país argentino que se ubicaba equilibrado en torno a las 507 unidades

El Tesoro licitará esta tarde deuda en moneda local en la que busca liquidez para enfrentar vencimientos por unos 7,3 billones de pesos. "El foco estará no sólo sobre el 'rollover' (renovación) sino sobre las tasas convalidadas con respecto a las operaciones en el mercado secundario, en un contexto donde ya comienza a ceder la demanda estacional de pesos", dijo el Grupo SBS

En la ronda cambiaria, el peso interbancario se depreciaba un leve 0,35% a 1.411 por dólar, en un contexto donde el banco central (BCRA) compra divisas para sus reservas internacionales

La autoridad monetaria acumula adquisiciones en el mercado mayorista por 1.694 millones de dólares en lo que va del 2026

"Operadores continúan detectando mayor oferta (de dólares) que no encuentra suficiente demanda privada, tal como refleja en algunas ruedas la elevada participación de las compras del BCRA", dijo el economista Gustavo Ber

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)