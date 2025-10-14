Mercados argentinos caen tras cumbre presidencial en Washington

Por Jorge Otaola y Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 14 oct (Reuters) - Los negocios financieros en Argentina cambiaron de humor el martes y revirtieron un inicio alcista en medio de la reunión en la Casa Blanca entre el anfitrión estadounidense, Donald Trump, y su invitado, el presidente Javier Milei, para sellar acuerdos entre ambos países.

El cambio de tendencia de los mercados se registró luego de que Trump señalara que Estados Unidos no será "generoso" con Argentina si el libertario Milei pierde en los comicios de medio término que celebrará la nación sudamericana a fin de mes.

Trump también criticó a la oposición peronista como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpa por la crisis económica del país.

Argentina celebrará en pocos días una elección legislativa en la cual el oficialismo busca aumentar su presencia en el Congreso, en medio de fuertes turbulencias políticas internas.

"Lo dicho por Trump es un gran condicionante y por eso cambió el rumbo del mercado cuando se esperaba escuchar algo más sobre libre comercio", dijo un operador de Bull Market Brokers.

La bolsa porteña revirtió su andar hasta caer un 2,08% en el cierre provisorio de su índice S&P Merval como respuesta a la cautela de los inversores tras los dichos del presidente estadounidense y contra una mejora intradiaria superior al 3,5%.

Por su parte, la deuda soberana extrabursátil siguió igual suerte al concluir en terreno negativo con un promedio del 0,7%, destacándose la merma anotada en el bono en dólares con vencimiento 2030.

En conferencia, Trump también señaló que un acuerdo de libre comercio con Argentina era posible.

Estados Unidos viene de dar un fuerte respaldo financiero a Argentina mediante la intervención en la plaza cambiaria local para inyectar divisas que descompriman la depreciación del peso y de anunciar un intercambio de monedas (swap) con el BCRA por US$ 20.000 millones.

"La decisión de ayuda de Estados Unidos hay que entenderla desde el aspecto geopolítico", aseguró el extitular del BCRA, Martín Redrado.

El peso en la plaza mayorista se depreció un 0,74% a 1360 por cada dólar, luego de hundirse hasta las 1470 unidades el jueves pasado, momento en que el Tesoro estadounidense anunció su intervención mediante un banco extranjero con operaciones locales.

"El mercado está influenciado por el impacto sobre la posibilidad de que el Tesoro norteamericano intervenga en los mercados argentinos, ya sea en el 'spot' (contado), bonos o futuros, según sea necesario", dijo Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El sistema cambiario argentino se rige por una banda de flotación, la que el Gobierno sostiene que mantendrá tras las próximas elecciones, aunque analistas creen que ello dependerá de la suerte en las urnas.

La plaza financiera de Buenos Aires retomó su ritmo habitual tras un feriado parcial estadounidense en la víspera y otro feriado puente local el viernes, que cortó liquidez y negocios con activos.

Esta inusual irrupción estadounidense en la coyuntura financiera argentina también afectó las tasas de interés, ya que la falta de pesos presionó a que los bancos elebaran sus rendimientos para captar fondos por hasta la zona del 45% anual para plazos fijos, coincidieron operadores.

"Las tasas de interés en pesos extendieron su tendencia alcista este lunes en medio de la falta de liquidez y una mayor dolarización de carteras, lo que encendió las alarmas en el mercado financiero", dijo Wise Capital.

La inflación de septiembre se ubicó en un 2,1%, un día antes de una licitación de títulos locales que encarará el Tesoro para cubrir vencimientos de deuda por unos 3,9 billones de pesos.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)