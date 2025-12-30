Mercados argentinos cierran 2025 sin estridencias; reservas del Banco Central, aún en la mira

(.)

BUENOS AIRES, 30 dic (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina se encaminaban el martes a finalizar un año en el cual pesaron las cuestiones políticas, se registraron avances parciales en activos y las colocaciones a plazo fijo igualaron la inflación.

El triunfo del presidente libertario Javier Milei en elecciones legislativas revirtió la baja performance de los mercados de la primer parte del año y dio impulso al avance en el Congreso de la aprobación del presupuesto 2026 con déficit cero.

"La aprobación del Presupuesto 2026 representaría un primer paso clave dentro de la agenda legislativa del Gobierno y un hito relevante tras dos años sin una ley de gastos y recursos", dijo Wise Capital.

Las escasas reservas del banco central (BCRA) de cara a un próximo pago de deuda de unos 4.300 millones de dólares mantiene la atención del mercado para los primeros días del 2026.

"Las miradas se dirigen por estos días por conocer de qué manera se optará por complementar los fondos necesarios para afrontar el pago de deuda del 9 de enero, y los próximos pasos en la estrategia financiera que podrían incluir nuevas emisiones aprovechando la última reducción del riesgo país", dijo el economista Gustavo Ber.

Las reservas internacionales del BCRA sumaban el lunes 41.892 millones de dólares, según datos de la entidad monetaria, mientras que analistas estiman que las reservas netas se encuentran en rojo por unos 2.300 millones de dólares.

"La oferta monetaria acompañará la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales", dijo el BCRA en sus objetivos y planes para 2026.

La plaza cambiaria aguarda visualizar el impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde el viernes ajustándose al ritmo de la inflación mensual, por lo que la misma ampliará su ajuste al 2,5% desde el 1% actual.

El peso interbancario caía un 0,17% a 1.460 unidades por dólar y los negocios a futuro mostraban valores referenciales de 1.493 unidades para la liquidación a enero.

Por su parte, las colocaciones a plazo fijo en pesos promediaron en 2026 un rendimiento del 30% anual, frente a una inflación que se mantuvo es similares valores, la tasa de inflación más baja en ocho años.

El mercado bursátil operaba este martes con un alza del 0,75%, con lo que acumula en el año una mejora del 23% en su índice líder S&P Merval, mientras que los bonos en el mercado extrabursátil local mostraban equilibrio en general, comentaron operadores.

"Argentina podría cumplir sus metas con el FMI, acumular reservas, y ver una fuerte baja del riesgo país, por un efecto pinza dado por una caída de las tasas en el mundo, y por mayor acumulación de reservas en el plano local", dijo el analista Salvador di Stefano.

"En este contexto, el año 2026 este llamado a mostrar fuertes subas en bonos y acciones locales, tasa de inflación en baja, tasas de interés positivas contra la inflación, y un dólar estable aumentando menos que la inflación. Todos los caminos conducen al mercado de capitales como la mejor opción financiera 2026", agregó.

