Mercados argentinos despiden febrero con cautela, miradas dirigidas al Congreso

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - El Senado argentino tratará este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo, y de aprobarse se convertiría en ley, lo cual afianzaría el poder del presidente ultraliberal Javier Milei para avanzar con su política ortodoxa para impulsar la economía del país.

El cierre del primer bimestre del año llega de la mano de importantes compras de dólares por parte del banco central (BCRA) y exitosas colocaciones de bonos por parte del Tesoro, al tiempo que el peso se afianzó en el período, mientras que los bonos y las acciones mostraron comportamientos dispares.

"Una mayor flexibilidad laboral tiende a interpretarse como un intento de mejorar competitividad, reducir costos estructurales y facilitar la inversión productiva. Para ciertos inversores, especialmente en sectores como energía, minería o agroindustria, esto puede representar una oportunidad de entrada en una economía que busca reordenarse", dijo Ion Jáuregui de ActivTrades.

"Sin embargo, la inversión no se mueve únicamente por ratios financieros. La estabilidad institucional pesa tanto como la rentabilidad esperada", señaló.

El peso en la plaza interbancaria se depreciaba un 0,42% a 1.415 unidades por dólar, tras marcar en sesiones previas niveles máximos en cuatro meses.

El BCRA lleva comprados del mercado 2.683 millones de dólares a favor de sus reservas en 37 jornadas consecutivas de intervención en la ronda mayorista.

"Si el BCRA continúa comprando dólares y esta política se consolida como estable, los spreads (de los bonos) deberían retomar la compresión de manera paralela, favoreciendo a los bonos más largos, donde esperamos el mayor potencial de suba hasta el 30 de junio", estimó AdCap.

En la preapertura del mercado extrabursátil los bonos soberanos caían y en la plaza bursátil el índice accionario S&P Merval subía un selectivo 0,55% hacia las 1345 GMT.

La petrolera argentina YPF registró pérdidas por 649 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2025 y de 799 en todo el 2025, debido a cambios en los precios del petróleo y sus derivados y una desaceleración en las ventas de gas.

El Tesoro terminó el jueves de colocar un nuevo título denominado en dólares 'Bonar 2027' (AO27), adjudicando 250 millones de dólares en dos días con un rendimiento del 5,89%.

"La buena aceptación del instrumento a una tasa inferior al 6%, en un contexto en que el riesgo país supera los 500 puntos básicos, podría mejorar las condiciones de financiamiento al reducir el costo financiero del Tesoro y la presión inmediata sobre las reservas asociada a pagos en moneda extranjera", dijo el agente de liquidación y compensación Cohen.

En contrapartida, el riesgo país argentino volvió a niveles de 560 puntos básicos reflejando la prudencia inversora.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)